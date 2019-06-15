Türkiye'nin Pençe Harekâtı başarıyla sürüyor. Bu harekâtla milli gücümüz de test ediliyor. Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, operasyon ile Kandil yolunun kesildiğini söyledi. Bölgede istikrar için işbirliği de oldukça önemli. Pekin işte buna dikkat çekti, "S-400'ün stratejik bir silah olduğunu" belirtti

Türk ordusu, Pençe Harekâtıyla Irak'ın kuzeyinde destan yazıyor.



Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, operasyonun önemini Ulusal Kanal'a değerlendirdi.



Bölgesel işbirliği hedeflere ulaşılmasında kritik önemde. Özellikle Suriye Devleti ile diyalog tüm dengeleri değiştirebilir. Amerika'nın Filistin'i de hedef alan Yüzyılın Planı da bölgesel işbirliği ile önlenebilir. İsmail Hakkı Pekin de buna işaret etti.



Amerika'nın baskı ve yaptırım tehditlerine rağmen Türkiye S-400 kararlılığından geri adım atmıyor. Uzmanlara göre; F-35 alımından vazgeçilebilir. Çünkü S-400 stratejik bir silah olma özelliğine sahip.



Emekli Korgeneral Pekin'in gündeme dair tüm açıklamaları bu akşam saat 23.00'de Ulusal Kanal ekranlarında olacak.



ulusal.com.tr

