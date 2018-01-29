7'den 70'e Türk milletinin kalbi Zeytin Dalı Operasyonu'nda, Mehmetçik ile atıyor. Bazıları cepheye gitmek isterken, bazıları da gidemiyor. Onlardan biri de Afyonkarahisar da yaşayan Turan Kaplan. Kaplan emekli maaşını çektikten sonra 150 çift çorap ve bere alarak Afrin'de görevli askerlere gönderdi.

Yüreği vatan sevgisiyle dolu. Cephede Mehmetçiğin yanında olmak, dahası küçük de olsa bir katkı sağlamak istiyor.



Afyonkarahisarlı Turan Kaplan 65 yaşında. Kaplan, vatan sevgisi ile büyüdü.



Kaplan, Zeytin Dalı Harekatı başladıktan sonra küçük de olsa vatani görevini yapan askerlere katkısı olsun istedi.

"Devletimiz askerimizin çorabını, kamuflajını tedarik ediyor ama ben de 'Ufak bir katkım olsun' diye elimden geldiğince çorap ve bere aldım, askerimize ulaştırmak istiyorum."



Hüseyin Develi Termal Huzurevinde kalan Turan Kaplan, emekli maaşı ile 150 çift çorap ve bere aldı. Ardından PTT'ye giderek Afrin'de görev yapan askerlere gönderdi.

"Bu bayrak, ezan ve vatan için çarpışıyorlar. Bu ülkenin selamete kavuşması için çarpışıyorlar. Ben de içimden gelen bu armağanı göndermek istedim. Hazırladığım koliyi oradaki askerlere gönderdim."





ulusal.com.tr

