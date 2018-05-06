Mersin'de emekli müftü, Aydın'da ise CHP eski belediye başkanı imzasını Doğu Perinçek'ten yana kullandı.

Kamil Hayati Aydın. Emekli müftü, 2003 yılında MHP Mersin il başkanlığı yaptı. Mersin adliyesine giderek Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'e imza verdi.



Aydın, seçim yarışının adaletsiz olduğu görüşünde.



Tüm yurttaşları imza vermeye çağırdı, emekli müftü...



Aydın'da ise ilk gün olduğu gibi yoğunluk devam ediyor. CHP eski Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden imzasını Perinçek'ten yana kullandı.



Vatan Partisi imza filosu da yürümekte zorluk çeken ve ulaşım problemi yaşayan vatandaşları evlerinden alarak ilçe seçim kurullarına taşıyor.



Eskişehir'de şehir merkezine 17 kilometre uzaklıktaki yaşayan Ahmet Yılmaz, arabasını Vatan Partisi'nin hizmetine sunan vatandaşların yardımıyla seçim kuruluna getirildi.



Engeller Perinçek'e imza vermenin önüne geçemedi.





ulusal.com.tr