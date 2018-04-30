Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek İstanbul'da toprağa verildi. Karadeniz'i NATO'ya kapatan komutan olarak tanınan Örnek için önce Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi. Örnek'in Türk bayrağına sarılı naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FETÖ kumpası mağdurlarından Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek için İstanbul'da ebediyete uğurlandı.



İlk tören Kasımpaşa'daki Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'ndaydı. Tören basına kapalı yapıldı.





Oramiral Örnek'in Türk bayrağına sarılı tabutunun önüne, hayata geçirilmesinde büyük emekleri geçtiği ilk MİLGEM yani Milli Gemi Heybeliada Korveti'nin maketi konuldu.



Törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Sahil Güvenlik Komutan vekili Tuğamiral Bülent Tuncay, muvazzaf ve emekli askerler katıldı.





Oramiral Örnek için ikinci tören Levent Afet Yolal Camisi'nde yapıldı.







Örnek ailesini FETÖ kumpası ile yıllarca cezaevinde kader ortaklığı yaptı dostları da yalnız bırakmadı.







Oramiral Örnek'in tören mangası ile taşınan naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.







Eşi Sevil Örnek ve oğlu Tolga Örnek burada da taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine çok sayıda asker ve vatandaş katıldı.









Fotoğraflar: Nasuh Bektaş

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