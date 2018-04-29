FETÖ'nün Balyoz kumpası mağdurlarından Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Karadeniz'i NATO'ya kapatan komutan olarak da tanınan Örnek, 75 yaşındaydı.

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek'in, tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesinde bu sabah vefat etti.



15 gündür Koç Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Örnek, durumunun ağırlaşması üzerine 3 gün önce yoğun bakım servisine alınmıştı.



Evli ve iki çocuk babası Örnek, sabah saat 07.00 sıralarında vefat etti.



Örnek, 3 ay önce 43 yaşındaki oğlu Burak Örnek'i kanserden kaybetmişti.



Oramiral Örnek, FETÖ'nün Balyoz kumpasıyla 2011 yılında cezaevine girmişti. Yaklaşık 3 yıl tutsak kalmış ve darbe iddiasıyla 20 yıl ceza almıştı. Haziran 2014'te ise Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararıyla tahliye olup, beraat etmişti.



Özden Örnek, 1962 yılında Deniz Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1964 yılında Donanma'ya katıldı. 1975 yılında Deniz Harp Akademisini bitirdi. 1982 yılında Albay olan Örnek, 1982'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Şube Müdürlüğüne atandı.



Örnek; 1988'de Tuğamiralliğe, 1992'de Tümamiralliğe, 1996'da Koramiralliğe, Ağustos 2001'de Oramiralliğe terfi ederek, Donanma Komutanlığı'na atanmıştı. 30 Ağustos 2003'de atandığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevinden 2005 yılında emekli olan Örnek, soyadı gibi Cumhuriyet Donanmasının örnek komutanıydı. Üstün zeka ve analitik yapıya sahip olan Örnek, Karadeniz'i NATO'ya kapatan komutan olarak da biliniyordu.



ÖZDEN ÖRNEK KİMDİR?

1943 yılında İzmit'te doğan Oramiral Özden Örnek, ilk ve orta tahsilini İzmit'te tamamladıktan sonra 1957 yılında Deniz Lisesi'ne girmiş, 1962 yılında Deniz Harp Okulu'ndan Asteğmen olarak mezun olmuştur. İki yıl da subay olarak öğrenimine devamla dört yıllık Deniz Harp Okulu tahsilini tamamlayarak, 1964 yılında Donanma'ya katılmıştır.

1964-1967 yılları arasında Muhrip sınıfı gemilerde branş subaylığı ve bölüm amirliği yapan Oramiral Örnek, 1980- 1981 yıllarında TCG ADATEPE Komutanlığı, 1986-1987 yıllarında I.Hücumbot Filotilla Komodorluğu, 1987-1988 yıllarında II. Muhrip Filotilla Komodorluğu görevlerini deruhte etmiştir.

1967-1969 yılları arasında A.B.D.'de Iisans üstü öğrenimini yapan Oramiral Örnek, 1975 yılında Deniz Harp Akademisi'nden, 1982 yılında da A.B.D. Deniz Komuta Koleji'nden mezun olmuştur.

1982-1984 yıllarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı'nda Harekat Şube Müdürlüğü, 1984-1986 yılları arasında da Washington Deniz Ataşeliği görevlerinde bulunan Oramiral Örnek, 30 Ağustos 1988 tarihinde Tuğamiralliğe terfi etmiştir. Tuğamiralliğe terfiini müteakip 1988-1989 yıllarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan ve Teşkilat Daire Başkanlığı ve 1989-1990 yıllarında Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerini deruhte etmiş, 1990-1992 yılları arasında da NAVSOUTH/Napoli'de görev yapmıştır.

1992 yılında Tümamiralliğe terfi eden Oramiral Örnek, terfiini müteakip, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 1994-1995 yıllarında Hücumbot Filosu Komutanlığı, 1995-1996 yılları arasında da Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerini deruhte etmiştir. 30 Ağustos 1996 tarihinde Koramiralliğe terfi eden Oramiral Örnek, 1996-1997 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı, 1997 -1999 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerini yürütmüş, 1999 yılı atamaları ile Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'na atanmıştır.

Ağustos 1999 ayından itibaren Kuzey Deniz Saha Komutanlığı görevini ifa eden Oramiral Özden Örnek, Ağustos 2001 ayında Oramiralliğe terfi ederek, Donanma Komutanlığı’na atanmıştır. 30 Ağustos 2003 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek kararlara göre Oramiral Özden Örnek, Donanma Komutanlığı'ndan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı. Oramiral Özden Örnek evli olup, iki çocuk babasıdır ve İngilizce bilmektedir.

22 Şubat 2010 tarihinde Balyoz soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Özden Örnek, 21 Eylül 2012 tarihinde sona eren Balyoz davasında 20 yıl hapis cezasına çarptırılmış, daha sonra davanın bozulması üzerine yeniden yapılan yargılama sonucunda hakkında beraat kararı verilmişti.





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