ABD’nin Suriye’de Fırat’ın doğusuna Avrupa ülkelerini çağırmasına ve Çekiç Güç benzeri bir kuvvet oluşturmasına tepki geldi. Çekiç Güç döneminde görev yapan eski Asayiş ve Harp Akademileri Komutanı emekli Orgeneral Necati Özgen, ABD’nin Suriye’de teröristleri korumaya çalıştığını belirtti.

Trump’a çok yakın ABD’nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham’ın Münih Güvenlik Konferansı’nda gündeme getirdiği ve Amerikan basınına “Yeni Suriye stratejisi” başlığıyla yansıyan plana göre “tampon bölgeye” Avrupalı ülkeler 1500 asker gönderecek ABD de 200 askerini bölgede bırakacak. Washington Post’ta yer alan haberde “ABD’li birlik, keşif, komuta ve idare konularında yardım sunacak. Şu an için NATO bayrağı altında yeni bir misyonun kurulup kurulmayacağı belli değil ancak İttifak içinden İngiltere, Fransa ve Almanya’nın tampon bölgede yer alması bekleniyor” ifadelerine yer verildi.

ABD’nin Fırat’ın doğusunda Türkiye’ye karşı PKK/PYD’yi korumak için Çekiç Güç benzeri bir kuvvet oluşturma çabasında olduğunu kaydeden güvenlik kaynakları böyle bir oluışumun ciddi sorunlar yaratacağını vurguladılar.







Emekli Orgeneral Necati Özgen





ÇOK ÇEKTİK

Çekiç Güç döneminde görev yapan eski Asayiş ve Harp Akademileri Komutanı emekli Orgeneral Necati Özgen ABD’nin Suriye’de sıkıntıya girmesi sonrasında Avrupa üljkelerini bölgeye çekmeye çalıştığını bildirdi. Çeki Güç benzeri bir oluşumun Türkiye’nin lehine bir durum olmayacağını vurgulayan Özgen, “Geçmişte Çekiç Güç’ten çok çektik. Irak’ın kuzeyinde yaptıkları ortada. Orada teröristlerin güvenliğini sağladılar. Ben bizzat yaşadım. Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis’le birlikle olduğumuz helikopterin etrafında tehdit uçuşu yaptılar. Helikopterimiz düşmekten zor kurtuldu” dedi.



MUTLAKA ÖNLENMELİ

Çekiç Güç benzeri bir oluşumun bölgeye gelmesinin mutlaka önlenmesini isteyen Özgen, “Buna izin verilirse Fırat’ın doğusu PKK/PYD’nin güvenli alanı haline gelir. Türkiye’nin güvenliği de tehlikeye girer. PKK geçmişte Çekiç Güç sayesinde büyüdü. Binlerce şehit verdik. Biz şehit verirken Çekiç Güç uçakları PKK’lılarav yardım malzemeleri attı. Suriye’nin toprak bütünlüğü esas. Türkiye de Rusya da İran da bunu söylüyor. O zaman Astana sürecini oluşturan ülkeler devreye girmeli ve Avrupa ülkelerini ABD’nin oyununa gelmemesi için uyarmalıdır” diye konuştu.



ABD 1. Körfez Savaşı sonrasında Irak’ın kuzeyinde yaptığının aynısını şimdi Suriye’de denediğini ifade eden Özgen bu oyunun şunları söyledi:

“Terörü sınır ötesinde kurutmak gerekiyor. Bu Irak için de Suriye için de geçerli. Terörden kurtulmak için Türkiye Irak ve Suriye yönetimleriyle birlikte hareket etmesi lazım. Şu anda Fırat’ın sorunu ve İdlib konuşuluyor. Türkiye ve Suriye yönetimi anlaşırsa terörü bitirir. Adana Mutabakatının esası belli. Türkiye ve Suriye’nin teröre karşı ortak mücadelesini öngörüyor. Yapılması gereken Adana Mutabakatına uygun hareket edilmesi.”





Aydınlık