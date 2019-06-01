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Ulusal Kanal Canlı Yayını

Emekli Orgeneral Necati Özgen: PKK, Mehmetçik ile çatışmaya giremiyor

Başarıyla devam eden Pençe Operasyonu'nu Emekli Orgeneral Necati Özgen, Ulusal Kanal ekranlarında değerlendirdi. Bölgede uzun yıllar görev yapan ve coğrafyayı yakından tanıyan Özgen, harita üzerinde terör örgütü PKK'nın kamplarını ve operasyonu anlattı

Emekli Orgeneral Necati Özgen: PKK, Mehmetçik ile çatışmaya giremiyor

Pençe Operasyonu'nda 1 hafta geride kaldı. Harekat planlandığı gibi sürüyor. Hedefte terör örgütü PKK'nın kampları var.

Sınırımıza yakın olan terör kampları Türkiye'yi tehdit ediyor. Teröristler, kamplardan Türkiye sızıyor ve çeşitli saldırılarda bulunuyor.

Bölücü terör örgütünün Hakurk dışındaki diğer irili ufaklı kampları yaklaşık 4 yıldır hava harekatıyla vuruluyor. Türkiye, Irak'ın kuzeyindeki bütün kampları yok etmeyi amaçlıyor.

Emekli Orgeneral Necati Özgen, Ulusal Kanal'da terör operasyonlarını değerlendirdi. Özgen, terör örgütlerinin silahla bitirileceğini söyledi, örnekler verdi.

Amerika'nın desteklediği terör örgütü PKK, başarılı operasyonlar sayesinde sona yaklaştı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #necati özgen #pençe operasyonu #pkk #ırak
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