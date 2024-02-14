Emekli Orgeneral Saldıray Berk hayatını kaybetti
Emekli Orgeneral ve Vatan Partisi üyesi Saldıray Berk hayatını kaybetti.
Emekli Orgeneral Saldıray Berk, 75 yaşında hayatını kaybetti. Saldıray Berk, FETÖ'nün Ergenekon kumpaslarına direnen komutanlardandı. Berk, Ergenekon Davası'nda tutuksuz yargılandığı dönemde mahkemeye gelmemiş, Erzurum Adliyesi'nin üzerinden uçak uçurarak FETÖ kumpasına karşı gelmişti. Saldıray Berk Vatan Partisi üyesiydi.
Saldıray Berk'in cenazesi yarın Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki camisinden kaldırılacak.