Emekli Orgeneral Saldıray Berk hayatını kaybetti

Emekli Orgeneral ve Vatan Partisi üyesi Saldıray Berk hayatını kaybetti.

Emekli Orgeneral Saldıray Berk hayatını kaybetti
Son Güncelleme:

Emekli Orgeneral Saldıray Berk, 75 yaşında hayatını kaybetti. Saldıray Berk, FETÖ'nün Ergenekon kumpaslarına direnen komutanlardandı. Berk, Ergenekon Davası'nda tutuksuz yargılandığı dönemde mahkemeye gelmemiş, Erzurum Adliyesi'nin üzerinden uçak uçurarak FETÖ kumpasına karşı gelmişti. Saldıray Berk Vatan Partisi üyesiydi.

Saldıray Berk'in cenazesi yarın Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki camisinden kaldırılacak.

# saldıray berk # emekli Orgeneral
Çok Okunanlar
Emekli Orgeneral Saldıray Berk hayatını kaybetti
Emekli Orgeneral Saldıray Berk hayatını kaybetti
Erzincan'da göçük altında kaç kişi var?
Erzincan'da göçük altında kaç kişi var?
AFAD Başkanı Okay Memiş'ten Erzincan'daki son durumla ilgili açıklama!
AFAD Başkanı Okay Memiş'ten Erzincan'daki son durumla ilgili açıklama!
Kanal İstanbul imar planı iptal edildi!
Kanal İstanbul imar planı iptal edildi!
Sağanak nedeniyle eğitime ara verildi
Sağanak nedeniyle eğitime ara verildi
Öne Çıkanlar İRAN, ÇİN VE RUSYA İSRAİL'E SERT TEPKİ GÖSTERDİ | Ulusal Haber İRAN, ÇİN VE RUSYA İSRAİL'E SERT TEPKİ GÖSTERDİ | Ulusal Haber Uzmanlar uyardı! “Aşırı ekran kullanımı epilepsiyi tetikleyebilir” Uzmanlar uyardı! “Aşırı ekran kullanımı epilepsiyi tetikleyebilir”