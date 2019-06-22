Emekli Tuğamiral İlker Güven: Doğu Akdeniz, Türkiye için hayati önemde

Doğu Akdeniz, son birkaç yıldır gözlerin çevrildiği nokta oldu. Zira uluslararası ticaretin kavşak noktalarından biri ve enerji bakımından zengin olması dikkat çekiyor. Türkiye gasp edilen haklarına karşı somut atımlar attı. Konuyu Emekli Tuğamiral İlker Güven ile konuştuk

Sondaj gemileri, Maraş'ın yeniden faal hale getirilmesi ve lojistik liman çalışmaları...Türkiye Doğu Akdeniz'deki hakları için peş peşe adımlar atıyor. Avrupa Birliği ve Amerika bu adımlardan rahatsız. Emekli Tuğamiral İlker Güven, önemli uyarılar ve hatırlatmalar yaptı.



Yavuz, sıcak sulara uğurlandı. Petrol ve doğal gaz aramak için gönderilen gemi, Doğu Akdeniz'deki tehditlere karşı bir adım oldu.



45 yıldır kapalı tutulan Maraş kentinin sivil yerleşime açılması için de çalışmalar başlatıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne büyük katkılar sağlayacak.



Ve lojistik liman kararı. Türkiye, Doğu Akdeniz'de görev yapan savaş gemilerinin ihtiyaçlarını daha rahat sağlamak için bu adımı attı. Çalışmalar için askeri yetkililer bölgeye gitti.



Türkiye'nin kararlı duruşu, Avrupa Birliği'nde rahatsızlık yarattı. "Hukuk Dışı" yönünde açıklmalar yapıldı.



Emekli Tuğgeneral İlker Güven'e göre, Avrupa Birliği, hukuk dışı adımlar atıyor.



HABER: LALE DELİDAĞ

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