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Emekli Tuğamiral Turgay Erdağ Ulusal Kanal'a özel açıklamalar

Türkiye’nin Afrin harekâtı Ege Denizi’ni de ısıttı. Yunanistan hemen her gün Türkiye’ye karşı kışkırtma faaliyeti yürütüyor. Eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Kurmay Başkanı Emekli Tuğamiral Turgay Erdağ Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yaptı.

Emekli Tuğamiral Turgay Erdağ Ulusal Kanal'a özel açıklamalar

Türkiye’nin Afrin harekâtına başlamasıyla Yunanistan’ın düğmesine basıldı. Ege Denizi ısındı. Yıllardır adım adım işgal edilen adalar bugün Türkiye’nin ulusal güvenliğini tehdit eder noktaya geldi.

Eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Kurmay Başkanı Emekli Tuğamiral Turgay Erdağ, Yunanistan’ın kışkırtmalarına ilişkin Ulusal Kanal’a çarpıcı açıklamalar yaptı. Erdağ, Yunanistan’ın bir Amerikan enstrümanı olduğunu söyledi.

Türk Ordusunun Suriye ve Irak’ın kuzeyi ile Türkiye’nin Güneydoğusunda kapsamlı harekâtının yapıldığı bir dönemde Ege ve Akdeniz suları ısındı. Emekli Tuğamiral Turgay Erdağ göre Türkiye’yi bir kara ülkesi olarak hapsedilmek isteniyor.

Erdağ, Yunanistan’ın Ege Adalarındaki işgalinin ve Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki doğalgaz aramasına karşı kuvvet kullanması gerektiğini savundu.


HABER: UFUK AKKAYA KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #tuğamiral turgay erdağ #ulusa kanal
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