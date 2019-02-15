Uygur provokasyonuyla infial yaratmak istediler ancak olmadı. Peki bu yalan neden ortaya atıldı, kara propagandanın hedefindeki Uygur bölgesinin önemi nedir? Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel, Ulusal Kanal yayınında bu sorulara cevap verdi. Bir diğer başlıkta İran'ı hedef alan ve Varşova'da düzenlenen "Ölü" toplantıydı.

Büyük güç Çin, Amerika tarafından istenmiyor. Özellikle Çin'in Türkiye ve İran ile işbirliği yapması ABD tarafından kabul görmüyor. Amerika Çin'i zaafa uğratmak Türkiye ile arasını açmak için Uygur provokasyonunu ortaya attı.



CIA'nın servis ettiği yalan haberler tutmadı. Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel, katıldığı Ulusal Kanal programında yapılmak isteneni anlattı. Amerika'yı işaret etti.



Karapa propagandanın hedefindeki Uygur bölgesi ekonomik açıdan zengin....



TASAM Başkan Yardımcısı olan Erenel, ABD ve İsrail öncülüğünde Varşova'da düzenlenen Ortadoğu konferansına da değindi.



Toplantının temel hedefini açıklayan Erenel, ülkelerin eli boş döndüğü görüşünde...



Türkiye başta Soçi, NATO ve Varşova toplantılarının hepsinde yer aldı.



Erenel, NATO'ya tepkisi ise bu sözlerle dile getirdi.



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