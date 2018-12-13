Fırat operasyonun eli kulağında. TSK, hazırlıklarını yaklaşık bir yıldır yapıyor. ÖSO kuvvetleri de birliklerini donattı... Nokta atışıyla operasyonun başlayacağı ön görülüyor. Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel, kritik operasyonu Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Erenel, "Suudiler ve BAE Arap aşiretlerini örgütlüyor" dedi

Terör tehdidine karşı büyük operasyon için Türkiye saatleri sayıyor. Operasyon mesajı Cumhurbaşkanı tarafından verildi. Birkaç gün içinde Fırat'ın Doğusuna girileceği duyuruldu.



Türkiye, hemen yanı başındaki PKK'lıların devlet kurmasına geçit vermeyecek. Bu nedenle Fırat'ın Doğusu operasyon, artık birinci öncelik.



PKK, hendek kazsa da ABD silahlarıyla donatılsa da nafile. Türk ordusu operasyonu şekillendirdi. Hazırlıklar 1 yıl öncesinden başladı. Bir yandan da sınıra sevkiyat sürüyor. Harekat, 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'in sevk ve idaresinde yürütülecek.



Operasyon için "tam zamanı" dedi Erenel.



Türkiye bu operasyonu öncesinden duyurdu, Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel, bunun bazı kesimlere uyarı olduğu görüşünde.



Amerika'nın bölgede 10'dan fazla üssü var. Fırat operasyonunda ABD ve Türk askerleri karşı karşıya gelebilir mi?



Suriye toprakları işgal altında. Orada sadece Amerikan askerleri yok.

"Orada BAE ve Suudi Arabistan askerleri de var ve Arap aşiretleriyle görüşüyorlar olası Türkiye'nin operasyonuna karşı."



Erenel, kara propagandaya karşı da uyarılar da bulundu.





HABER:LALE DELİDAĞ

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