ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyareti öncesinde ilişkiler son derece gergin. Pentagon'dan da gelen açıklamalar var. Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel ABD ile Türkiye arasında yoğunlaşan diplomatik temasları değerlendirdi. Türkiye'nin Afrin'den çekilmesi için Amerika'nın baskı yapacağını söyleyen Erenel "Geri adım atılmamalı" dedi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un ajandasında Türkiye'ye Afrin konusunda baskı yapmak var. Ancak Ankara kararlı, terörle mücadeleden geri adım gündemde yok.



Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde 30 bin kişilik terör örgütü PKK ordusu kurma planları ABD istihbarat raporları kamuoyuna yansıdı. Bu raporlar ziyaret öncesi tansiyonu daha da yükseltti.



Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel, Rex Tillerson'ın Türkiye ziyareti öncesi olası senaryoları Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Erenel, Pentagon'un Suriye'nin kuzeyindeki planlarına değindi.



Uzmanlara göre, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyaretinde Afrin operasyonunun durdurulması talep edilecek.



Erenel, Afrin'in Türkiye açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.



Doç Dr. Erenel, ABD'nin Suriye'de terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin terör örgütü IŞİD'e karşı bir mücadele vermediğini, bunun algı operasyonu olduğunu dile getirdi.



HABER: MELİSA AKBAŞ

KAMERA: BÜLENT ÜNAL

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