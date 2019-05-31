Bayram sonrasına ertelenen yeni askerlik kanun teklifine ilişkin önemli bir öneri geldi. Askerlikten muafiyet konusunda Cumhurbaşkanına verilecek yetkiye değinen uzmanlar, ortak akla işaret etti. Ulusal Kanal'a konuşan eski Asker Alma Daire Başkanı emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan "Yetki Meclis'e verilmeli" dedi.

Cumhurbaşkanına verilen askerden muaf tutma yetkisine gelen tepkilerin ardından yeni askerlik sistemine ilişkin düzenleme bayram sonrasına ertelendi.

"Belirli bir makama muafiyet tanınmasının ilerde hiç tahmin edilemeyecek sonuçlarının riskler içerir diye kıymetlendiriyoruz."



65 maddeli kanun teklifinin 45'inci maddesine göre Cumhurbaşkanı gerekli görülen sahalarda özel olarak görevlendirilen gönüllüleri askerlikten muaf tutabilecek.



Ulusal Kanal'a konuşan Eski Asker Alma Daire Başkanı, emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan önemli bir öneride bulundu, Meclis'e işaret etti.

"Bu tür muafiyet tanıma hak ve yetkisinin ortak akıl ve bütün TBMM üyelerinin tarafların katıkısıyla gerçekleştirilmesinin daha uygun olacağı kanatindeyim."



TESUD Genel Başkanı Çalışkan teklif ile bedelli askerliğin kalıcı hale gelmesini de eleştirdi.

"Biz hep asker kesim bedelli askerlik uygulamasından müştekiydik. Bizim arzu ettiğimiz bir yöntem değildi."



Çalışkan, bedelli askerliğin kalıcı olmaması gerektiğini söyledi.

"Mehmetçik kavramı Türk Ordusu'nu ordu millet kavramıyla bağdaştırarak algılayan bir kültür içinde….Bedelli askerlik deyince satın alma gücü olan ya da zengin fakir ayrımı yapmak suretiyle parası olanlar askerlikten muaf oluyor. Bu kavram başlı başına sıkıntı yaratıyor."





HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: SABRİ KARA

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