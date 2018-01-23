Türkiye'nin jeostratejik güvenliği açısından Afrin ne kadar önemli ? Bu soruya Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz yanıt verdi. Afrin operasyonunun Türk Ordusu'nun son yıllardaki en önemli kara harekatı olduğunu belirten Emekli Tümamiral, Suriye Devleti ile işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı.

"Afrin harekatı Türkiye için zorunluydu" dedi. Suriye Devleti'yle işbirliği yapılaması gerektiğini vurguladı.



Türk Ordusu'nun Afrin Harekatını, Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Ulusal Kanal'a değerlendirdi.



Gürdeniz'e göre Afrin operasyonu Türkiye'nin jeostratejik güvenliği için zorunluydu.



Türk Ordusu Afrin Harekatıyla Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunun Akdeniz'e ulaşmasını engelledi.



Emekli Tümamiral Suriye devletiyle işbirliğinin önemine dikkat çekti.



Türkiye'ye yönelik tehditleri ortadan kaldıracak en iyi formül de Türkiye'nin bölgesel işbirliğine önem vermesi.



Haber-Kamera: Bülent Ünal​

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