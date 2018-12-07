ABD'nin Karadeniz'deki faaliyetlerinin 'algı yönetimi' olduğuna işaret eden Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz 'Kerç krizinden sonra NATO'dan somut savunma hamlesi gelmedi. Amaç Ukrayna halkını ikna etmek. O yüzden ABD'nin Karadeniz'deki rutin işlemleri stratejik manevra gibi sunuluyor' dedi

Karadeniz ile Azak Denizi'ni birbirine bağlayan Kerç Boğazı'nda Ukrayna'ya ait üç geminin Rusya sınırını ihlal etmesinin tetiklediği gerilimin yansımaları sürerken; CNN televizyonu, Amerikan ordusunun Karadeniz'e savaş gemisi sevk etme hazırlığında olduğunu iddia etti. "Savaş adımlarının" Ukrayna ile Rusya arasında Azak Denizi'ndeki krize yanıt olarak atıldığı ifade edilen haberde ABD'nin, Montrö Boğazlar Sözleşmesi kapsamında Türkiye'den boğazlardan Karadeniz'e savaş gemilerinin geçişi için izin talep etme ihtimaline işaret edildi. Amerikan medyasında yer alan söz konusu iddiaları, Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Sputnik'e değerlendirdi.

‘NATO'DAN SOMUT ADIM YOK, AMAÇ UKRAYNA HALKINI İKNA ETMEK'



ABD'li Cumhuriyetçi senatörden Karadeniz'e ABD ve NATO gemileri gönderme çağrısı



Bu haberlerin ABD'nin Karadeniz'deki rutin işlemlerini "stratejik manevraymış gibi" sunduğuna işaret eden Gürdeniz, hem Ukrayna hükümetinin hem de Batılı ülkelerin, Ukrayna halkına yönelik mesaj verme çabası içinde olduğunu söyledi:



"Elbette, NATO'nun geçen haftaki zirvesinden sonra bu tip haberler artacaktır. Çünkü Ukrayna bu krizden sonra NATO'yu yanına çekmek için her türlü manevra ve deklarasyonu yaptı. Ama şu ana kadar NATO, bölgede Ukrayna'yı, ileride Rusya'yla ortaya çıkacak bir krizde fiilen savunmaya yönelik somut adım atmadı. Buradaki amaç, Ukrayna hükümeti ve kamuoyunu rahatlatmak adına somut mesajlar vermeye çalışmak. Bu somut mesajları da NATO gemilerinin, bugüne kadar olağan bir şekilde süren tatbikat veya liman ziyareti maksadıyla Karadeniz'e çıkmasını, sanki yeni bir diplomatik askeri stratejik manevraymış gibi sunarak vermeye çalışıyorlar. Aynı yemeği farklı bir sunumla karşımıza çıkarıyorlar."



‘ALGI OPERASYONU YAPILIYOR'



Poroşenko, Rusya ile Dostluk, İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması'nın feshini parlamentoya sundu. Sürecin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne uygun olarak devam ettiğinin altını çizen Gürdeniz "Zaten NATO gemileri, Montrö sözleşmesinin ön bildirim, tonaj, sayı ve 21 gün kuralına uyarak geçtiğimiz yıl 120 gün varlık göstermiş. Şimdi ortada Montrö'ye tamamen uygun bir şekilde işleyen sistem varken, sanki sistem dışından yeni bir talep oluyormuş gibi bir algı yaratılıyor. Bunu da televizyon kanalları, dünya ajansları yeni bir şeymiş gibi sunuyor" ifadelerini kullandı.



Yapılmaya çalışılanın "algı operasyonu" olduğunun altını çizen Gürdeniz "Kerç Boğazı'nda Amerikan gemilerinin geçmesi diye bir şey tek kelimeyle skandal bir açıklama. Böyle bir şey olduğunu da sanmıyorum. Algı operasyonu yapmak için medya tarafından uydurulmuş bir şeydir. Pentagon'un geçen günkü açıklamalarını ben de gördüm. Kerç Boğazı veya Azak Denizi'nden asla bahsedilmiyor. ‘Azak Krizi' ya da ‘Kerç Krizi' gibi kelimeler geçebilir ama zaten 1954 yılından bu yana tamamen iç sular statüsünde olan Azak Denizi'ne yani Ukrayna'nın egemenliği olsa bile iç sular statüsünde olan bir denize Rusya'nın onayı olmadan bir savaş gemisinin girmesini hayal bile edemeyiz. Böyle bir haberin yayılması ve buna da televizyon ve gazetelerin aracı olması da bence sadece aymazlıktan değil, cehaletten de kaynaklanıyor diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.



‘HER ŞEY MONTRÖ'YE UYGUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR'



1936'da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne göre Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin, Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan askeri deniz araçlarının geçişi konusunda Türkiye'den 15 gün öncesinden izin talep etmesi gerektiğini hatırlatan Gürdeniz "Bu sistem zaten işleyen bir sistem ancak bu işleyen sistem yeniymiş gibi sunuyorlar. Bu ‘Doğu Akdeniz'de 10 numaralı sahada ExxonMobil araştırma yapacak, Amerika savaş gemileri gönderiyor' demeye benziyor. Zira, Amerika zaten 1946'dan beri Akdeniz'de" diye ekledi.



Aydınlık