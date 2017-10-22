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Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Kıbrıs'ı kaybedersek sonuçları ağır olur"

Kıbrıs Türk Derneği ve Tüm Öğretim Elemanları Derneğinin İstanbul'da düzenlediği Kıbrıs Seminerlerinin 2'nci oturumu yapıldı. Seminerde konuşan Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Kıbrısın ikinci donanmamız olduğunu vurguladı "Türk askeri adadan çekilsin" diyenlere tepki gösterdi.

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Kıbrıs'ı kaybedersek sonuçları ağır olur"

Emekli Tümamiral bu sözlerle özetledi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye açısından önemini. 

"Kıbrıs ikinci donanmamızdır." dedi...

Kuzey Kıbrıs Türk Derneği ve Tüm Öğretim Elemanları'nın İstanbul'da düzenlediği Kıbrıs seminerlerinin ikinci ve son oturumu yapıldı. 

Seminerin konuşmacıları da Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ve gazeteci-yazar Erol Manisalı oldu. 

Kadıköy'de seminenerde konuşan Cem Gürdeniz, Kıbrıs'ı koruyamazsak sonuçları ağır olur vurgusu yaptı. 

Usta gazeteci Erol Manisalı da Kıbrıs konusunda çarpıcı uyarılar yaptı. 

Manisalı, Türkiye'de Kıbrıs'a gereken öneminin verilmediğini vurguladı. 

Haber: Gonca Gül Kalkan
Kamera:Bülent Ünal
ulusal.com.tr

Etiketler; #cem gürdeniz #Kıbrıs
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