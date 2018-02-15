Türk Ordusu Afrin'de Amerika'nın kara gücüne operasyon yapıyor. Yunanistan da bilerek ve isteyerek Ege'de gerilimi artırıyor. Gerilimin perde arkasını Ulusal Kanal'a değerlendiren emekli komutanlara göre olayların arkasında Amerika var. Amerikanın planı da Türk-Yunan gerilimini artırarak, Afrin operasyonunu yavaşlatmak.

Türk karasuları defalarca ihlal edildi. Türkiye'ye ait Kardak Kayalıklarına çıkarma yapmak isteyen bir Yunan botu, Türk Sahil Güvenlik botuyla dalaştı.



Türk Ordusu'nun Afrin operasyonu devam ederken, Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs Rum Kesimi Ege ve Akdeniz'de bilerek ve isteyerek gerilimi tırmandırmaya çalışıyor.



Peki gerilimin arka planında ne var ? Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi ne yapmak istiyor? Bu soruya yanıt Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz'dan geldi.



Türkiye'nin Afrin operasyonunu yavaşlatmak isteyen Amerika, Türk-Yunan geriliminin perde arkasındaki gücü.



Tillerson'un Türkiye ziyaretinin de değerlendiren emekli Tümgeneral , "ne söylediklerine değil ne yaptıklarına bakmak lazım" dedi.



Ahmet Yavuz, Amerika'nın planlarını bozacak formülün de Türkiye'nin bölegesel işbirliği yapması olduğunu söyledi.



Haber: Deniz Adalı

Kamera: Şengül Derin

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