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Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz: Türkiye'nin Menbiç'e el atması gerekiyor

Amerika, "Menbiç'ten çekilmeyeceğiz" demişti. Bu açıklamayı, değerlendiren Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, "Ankara ve Washington arasında bilek güreşi devam edecek" dedi. Emekli Tümgeneral Yavuz, "Türkiye Menbiç'e el atması gerekir" sözleriyle de bir sonraki operasyona işaret etti

Türk Ordusu Afrin'e doğru ilerliyor. Ağır kayıplar veren terör örgütü PKK da kaçıyor. 

Türk ordusunun ilerleyişini durduramayan Amerika, en azından Menbiç'te tutunmaya çalışıyor. 
 
Afrin operasyonunu Ulusal Kanal'a değerlendiren Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz'a göre, Türkiye, Menbiç konusunda kararlı olmalı. 

Yavuz, Arap Birliği'nin Afrin operasyonu karşıtı açıklamalarını da değerlendirdi. 

Zeytin Dalı harekatının başarıyla ilerlediğine dikkat çeken Emekli Tümgeneral Yavuz, Türkiye ve Suriye işbirliğinin önemine dikkat çekti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Ahmet Yavuz #türkiye #menbic #amerika
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