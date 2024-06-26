Emeklilere şok: Anayasa Mahkemesi, çalışma iznini kaldırdı!
Anayasa Mahkemesi (AYM), son günlerde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında son bir yıl içinde emekli olanları da ilgilendiren önemli bir karar aldı. İşte detaylar...
Anayasa Mahkemesi, devletten yardım alan bazı dernek ve vakıflarda emeklilerin çalışmasına izin veren yasa maddesini iptal etti. Bu karar, EYT yasasından yararlanarak bu kurumlarda çalışmaya devam eden emeklileri de etkileyecek.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, AYM'nin bu kararının anlamını açıklayan bir yazı kaleme aldı.
Kıvanç, yazısında şu ifadelere yer verdi:
"5335 Sayılı Kanuna göre, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli maaşı veya yaşlılık aylığı alanlar genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarında çalışamazlar.
Emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin bu kurum ve kuruluşların yanı sıra fonlar, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlikler ve işletmeler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerde ve sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan ortaklıklarda görev yapamazlar.
Bakanlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri, seçimle göreve gelen belediye başkanları ve il encümenleri, Cumhurbaşkanı tarafından atanan ve görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri ve Sağlık Bakanlığı'nın tabip ve uzman tabip kadrolarına atananlar için istisnalar uygulanıyor.