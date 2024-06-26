Emeklilere şok: Anayasa Mahkemesi, çalışma iznini kaldırdı!

Emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin bu kurum ve kuruluşların yanı sıra fonlar, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlikler ve işletmeler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerde ve sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan ortaklıklarda görev yapamazlar.

Bakanlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri, seçimle göreve gelen belediye başkanları ve il encümenleri, Cumhurbaşkanı tarafından atanan ve görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri ve Sağlık Bakanlığı'nın tabip ve uzman tabip kadrolarına atananlar için istisnalar uygulanıyor.