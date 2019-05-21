EYTSYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak, çalışanların EYT, ABO, kıdem tazminatı ve diğer konulardaki taleplerini dile getirmek üzere 26 Mayıs'ta İstanbul Yenikapı'da miting düzenleyeceğini hatırlatarak, şunları belirtti:
"Haklı mücadelemizde haksızsınız diyen olmadı. Algılarla yıldırma çabası ile pes edileceğimiz istendi.
Yılacak mıyız? Pes edecek miyiz? Yoksa davamızın sonuna sonuç alana kadar mücadelede mi olacağız?
Asla, yönetimimiz ve sizlerle bize tanınan haklarımız ne ise o şartlarda emekli olabilmek adına sonuna kadar mücadelede olacağız."
EYT'lilerin haklı taleplerini dile getirdiği halde işitmediği hakaret kalmadığını kaydeden Özüpak, "26 Mayıs'ta Yenikapı'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, parti genel başkanları, sendika başkanları, siyasi parti il başkanları, aday belediye başkanları herkese davette bulunacağız. Bizler ne için mücadeledeyiz, amacımız nedir herkes bilecek ve görecek. Mağduriyetlerimizle neler yaşadığımızı, taleplerimizle mitingimizde haykıracağız." dedi.
EYT'lilere "Kaderdaşım" diye seslenen Özüpak, "Kul hakkının mücadelesini veriyorsun!.. Ramazan oluşu, mesafeler, uzaklık senin için mazaret mi? 26 Mayıs'ta hakkın için Yenikapı miting alanında olacaksın" ifadelerini kullandı.
ulusal.com.tr
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