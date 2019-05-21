Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, sosyal medyada ardı ardına yaptığı çağrılarla EYT'lilere 26 Mayıs'ta yapılacak mitinge davet etti

"Haklı mücadelemizde haksızsınız diyen olmadı. Algılarla yıldırma çabası ile pes edileceğimiz istendi.Yılacak mıyız? Pes edecek miyiz? Yoksa davamızın sonuna sonuç alana kadar mücadelede mi olacağız?Asla, yönetimimiz ve sizlerle bize tanınan haklarımız ne ise o şartlarda emekli olabilmek adına sonuna kadar mücadelede olacağız."EYT'lilerin haklı taleplerini dile getirdiği halde işitmediği hakaret kalmadığını kaydeden Özüpak,dedi.EYT'lilerediye seslenen Özüpak,ifadelerini kullandı.