Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu: Ödeme takvimi açıklandı

Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri 24 Mart 2025 tarihinde başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ikramiye tutarının 3 bin lira olarak belirlendiğini duyurdu. Ödemeler, 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

Ekrem Demir Ekrem Demir
Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu: Ödeme takvimi açıklandı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, ikramiye tutarının artırılmasına yönelik kanun çalışmaları devam ediyor. Yasa kabul edildiğinde oluşacak fark tutarları da en kısa sürede ödenecek.

Ödeme takvimi şöyle:

SSK (4a) kapsamında aylık alanlar:

Ödeme günü 17-18-19 olanlar: 24 Mart Pazartesi
Ödeme günü 20-21-22 olanlar: 25 Mart Salı
Ödeme günü 23-24-25-26 olanlar: 26 Mart Çarşamba
Bağ-Kur (4b) kapsamında aylık alanlar: 27 Mart Perşembe
Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alanlar: Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart Cuma
Emekliler, ikramiyelerini belirtilen tarihlerde banka hesaplarından veya PTT şubelerinden alabilecek.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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