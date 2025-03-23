Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu: Ödeme takvimi açıklandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, ikramiye tutarının artırılmasına yönelik kanun çalışmaları devam ediyor. Yasa kabul edildiğinde oluşacak fark tutarları da en kısa sürede ödenecek.

Ödeme takvimi şöyle:

SSK (4a) kapsamında aylık alanlar:

Ödeme günü 17-18-19 olanlar: 24 Mart Pazartesi

Ödeme günü 20-21-22 olanlar: 25 Mart Salı

Ödeme günü 23-24-25-26 olanlar: 26 Mart Çarşamba

Bağ-Kur (4b) kapsamında aylık alanlar: 27 Mart Perşembe

Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alanlar: Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart Cuma

Emekliler, ikramiyelerini belirtilen tarihlerde banka hesaplarından veya PTT şubelerinden alabilecek.