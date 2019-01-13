Emeklilerin beklediği açıklamayı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptı. Emekli maaşlarındaki farkın 25 Ocak'ta ödeneceği duyuruldu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli fark ödemeleriyle iligli açıklama yaptı.



Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, 25 Ocak 2019 tarihinde ödeneceğini söyledi. Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanlar bu farkları banka ve PTT şubelerinden alabilecek.



Öte yandan, bakan SSK ve bağkur emeklileriyle ilgili de bilgi verdi.



Buna göre SSK aylığı alanlara 17 ila 26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur gelir ve aylığı olanlara 25 ila 28 Ocak tarihleri arasında zamlı olarak maaşlarını ödenecek.





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