banner1002
Komutanlar Rauf Denktaş'ı anlattı
Komutanlar Rauf Denktaş'ı anlattı
Fransa'daki patlamada ölü sayısı 4'e yükseldi
Fransa'daki patlamada ölü sayısı 4'e yükseldi
Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım anılıyor
Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım anılıyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan Rauf Denktaş mesajı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Rauf Denktaş mesajı

Emeklilerin maaş farkının ödeneceği tarih belli oldu

Emeklilerin beklediği açıklamayı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptı. Emekli maaşlarındaki farkın 25 Ocak'ta ödeneceği duyuruldu.

Emeklilerin maaş farkının ödeneceği tarih belli oldu

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli fark ödemeleriyle iligli açıklama yaptı. 

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, 25 Ocak 2019 tarihinde ödeneceğini söyledi. Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanlar bu farkları banka ve PTT şubelerinden alabilecek.  

Öte yandan, bakan SSK ve bağkur emeklileriyle ilgili de bilgi verdi.

Buna göre SSK aylığı alanlara 17 ila 26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur gelir ve aylığı olanlara 25 ila 28 Ocak tarihleri arasında zamlı olarak maaşlarını ödenecek.


ulsual.com.tr

 

Etiketler; #emekli
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.