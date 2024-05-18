Emeklilerle ilgili yeni çalışma! Bakan Vedat Işıkhan detayları duyurdu

Yüksek enflasyon şartlarında açlık sınırının altında yaşamak zorunda kalan emekliler, aylıklarında artış bekliyor. Hükümet ise, ekonomide sıkılaştırma gerekçesiyle zam taleplerine kulak tıkıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliler ile ilgili çalışmaları duyurdu. Ancak açıklanan düzenlemeler, emeklilerin ekonomik taleplerini karşılmaktan uzak...

Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamasına göre, emekliler kamu tesislerinden indirimli yararlanabilecek. Uygun olan devlet yurtlarında 1 ay ücretsiz kalabilecek.

Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, "Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar, 1 aylık dönemde emeklilerin ücretsiz kullanımına açılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, kendi bünyesindeki tesisler ücretsiz olarak tüm emeklilere açacak. Emekliler, tüm illerde yer alan kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konuk evlerinden kamu görevlileri gibi yüzde 115 indirimli faydalanabilecek." dedi.

Çalışmayla, emeklilere Devlet Demiryollarında ana hat trenlerinde yüzde 10 indirim sağlandı. Ayrıca PTTcell tarafından emeklilere özel emekli paketi oluşturuldu. PTT Kargo’da emeklilere özel indirim yapılacak.

RAPORLU HASTALAR İÇİN DÜZENLEME

Öte yandan hastanelerde yoğunluğun azaltılması için de düzenleme yapıldı. Bazı raporlu ilaçları aile hekimleri de yazabilecek.

Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, "Kronik hepatit B ve D tedavisinde, diyabet tedavisinde; kardiyoloji alanında kullanılan ilaçların, ilgili sağlık raporlu hastalarımızca hastanelerde sıra beklemeden, aile hekimlerine giderek yazdırabilmelerinin önünü açıyoruz. Ayrıca, raporu düzenleyen hekim tarafından 1 yıla kadar reçete edilecek ve hastalarımız tekrar hekime başvurmaya gerek kalmadan ilaçlarını bu süre zarfında 3'er aylık dozda sözleşmeli eczanelerden temin edebilecekler." dedi.