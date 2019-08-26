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Emekliliğini isteyen komutanlarla ilgili açıklama

Rusya'dan S-400 sevkiyatına ilişkin 2. bataryanın teslimatı yarın başlıyor. Açıklamayı Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı. Akar, emekliliğini istediği belirtilen generallerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Emekliliğini isteyen komutanlarla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Erzincan'da birlikleri denetledi. Bakan Akar'a temaslarında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da eşlik etti.

Akar, Rusya'dan S-400 sevkiyatında 2. bataryanın teslimatı için tarih verdi.

Güvenli bölge çalışlamarını da anlattı Milli Savunma Bakanı...

Hulusi Akar, Güvenli bölgede gecikme konusunda Türkiye'nin tahammülü olmadığını da vurguladı.

Emekliliğini isteyen generaller de Akar'ın gündemindeydi...
"Emeklilik TSK mensuplarının da doğal bir hakkıdır. Arkadaşlarımız kendi istekleri doğrultusunda emekli olabilirler. Doğal bir durum bu. Şu ana kadar da bize intikal eden iki arkadaşımızın dilekçesi var. Onların da emekliliklerini onayladık."

Bakan Akar, emekli olan komutanlara yeni hayatlarında başarılar diledi, hizmetlerden dolayı teşekkür etti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #rusya
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