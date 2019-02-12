Haklarını almak isteyen on binlerce Emeklilikte Yaşa Takılan mağdur, büyük buluşma için Ankara'ya akın etti. Anıtkabir'de bir araya gelen binlerce vatandaş daha sonra Nazım Hikmet Kültür Merkezine gitti. Salonlar doldu taştı. Türkiye'nin dört bir yanından hükümete seslerini duyurmak için başkente giden Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler, sorunlarının giderilmesi için ilgili yasanın bir an önce çıkarılmasını istedi

Devletin kendilerinden istediği yasal şartları yerine getirdiler. Ancak karşılarına hiç ummadıkları bir anda IMF'nin dayatlamaları nedeniyle dönemin siyasi iktidarının yaptığı değişiklik çıktı.



İstanbul, İzmir, Bursa, Adana ve Samsun'da kitlesel basın açıklamaları yapan Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler, bu kez Hükümete Ankara'dan seslendi. EYT'liler haklarının verilmesini istedi.



Prim gün sayısını dolduran ancak yaş nedeniyle emekli olamayan on binlerce yurttaş önce Anıtkabir'de buluştu.



Atatürk'ü ziyaret eden EYT'liler ardından da Nazım Hikmet Kültür Merkezine geçti. Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'da giden EYT'liler salonlara sığmadı. İçeri giremeyenler için kültür merkezinin dışına dev ekranlar kuruldu.



EYT’liler sık sık “Emeklilik hakkımız söke söke alırız”, “Vur vur inlesin Ankara dinlesin”, “EYT sandıkta hesap soracak” sloganları attı. Yanlarında temsili olarak seçim sandığı da vardı.



Büyük buluşmaya gelenlerden TBMM'ye sunulmak üzere imza toplandı.



Hükümete seslenen EYT'liler, sorunlarının giderilmesi için ilgili yasaların Meclis'ten çıkartılmasını istedi.



Kitleye hitap eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, haklarının alana kadar mücadele edeceklerini söyledi.





HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: AYDIN GERGİN

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