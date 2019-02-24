Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) taleplerinin seçimlerden önce Meclis'te görüşülmesi için yüz binlerce imza topladı.

Cumhurbaşkanlığına gönderilen imzalarla ilgili Aydınlık'a konuşan EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Biz artık vaat değil seçimden önce çözüm istiyoruz. Aksi durumda bizi görmeyeni biz de sandıkta görmeyeceğiz" dedi.



Türkiye'nin dört bir yanında basın açıklamaları yapan, Başkentte 10 Şubat büyük bir buluşmaya imza atan EYT mağdurları, taleplerinin hükümetin gündemine girmesi ve çözüm bulmaları için mücadeleye devam ediyor. EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği önderliğinde illerde yapılan tüm eylemlerde imza toplama kampanyası başlatılmıştı. Kısa süre önce başlatılan imza kampanyasında yüz binlerce imza toplandı. Toplanan imzalar dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere Ankara'ya gönderildi.



'VAAT İSTEMİYORUZ'

Gönül Boran Özüpak, şu ana kadar ıslak imzalı 50 bin, sosyal medya üzerinden de 200 bine yakın imza toplandığını söyledi. Özüpak, "Bu imzaları hem Cumhurbaşkanlığına hem de Ak Parti Genel Merkezine gönderdik. Cumhurbaşkanımız sorunları bizden de dinlesin istiyoruz" dedi. Özüpak, şunları dile getirdi: "EYT'lilerin sayıları ve maliyetlerini ortaya koyalım. Biz, Türkiye'ye yük getirmediğimiz gibi aksine çalışma hayatımızda elimizden alınan kaynaklarımızla en fazla hizmet veren insanlarız. İstediğimiz elimizden alınan haklarımızın iade edilmesi. Ve bunun seçimden önce yapılmasını istiyoruz. Biz artık vaat istemiyoruz. Yıllarca seçim beyannamelerinde yer aldık. Bütün partilerin oy potansiyeline sahibiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet yetkililerinin EYT'lilerle ilgili 'gündemimizde yok' açıklamasını eleştiren Özüpak, şöyle konuştu: "Bizi görmeyeni biz de görmeyeceğiz diyoruz. Kitlesel olarak sandıkta da bunu uygulayacağız. Bizi nereye kadar görmezden gelecekler? 'Gündemimizde yok' demek cevap mı? Bunu asla kabul etmiyoruz. Topluluğunuz şu sayıda, maliyet budur diyerek gerçek verileriyle masaya oturmak istiyoruz. 'Orta yol bulunur' açıklaması yoksa biz de sandıkta orta yolu bulmayız. Sayın Cumhurbaşkanına tekrar sesleniyorum; bize bir randevu verin ve sorunlarımızı bir de bizim ağzımızdan dinleyin."



'SEÇİMİ EYT'NİN OYU BELİRLER'

Öte yandan EYT'liler günlerdir sosyal medya ağı Twitter'da çalışma yürütüyor. 'SeçimiEYTninOyuBelirler' başlığı, on binlerce kişinin attığı tweetle, sosyal medyada gündem oldu.



BAKAN SELÇUK: EYT GÜNDEMİMİZDE YOK

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-İş) genel kurulunda emeklilikte yaşa takılanların (EYT) haklarının verilmesini isteyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye, "Bu konu gündemimizde yok" diyerek cevap verdi.





Seda Akyüz/ Aydınlık