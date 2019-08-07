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Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği'nden üniversiteyi kazanan EYT'lilerin çocuklarına tam destek

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, üniversiteyi kazanan EYT'lilerin çocuklarına her zaman destek olacaklarını açıkladı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği'nden üniversiteyi kazanan EYT'lilerin çocuklarına tam destek

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, üniversiteyi kazanan EYT'li çocuklar için bir açıklama yaptı.

Özüpak, şunları belirtti:

"Üniversiteyi kazanan EYT li çocuklarımızın dikkatine

Ünüversite sınavlarında başarılı olan çocuklarımızın kazandıkları okullara kayıt ve yerleşme sorunlarında bütün Eyt dernekleri ve temsilci arkadaşlarımız her konuda destek olmaya hazırlardır.

Eyt li ailelerin çocukları bizim çocuklarımız dır düşüncesiyle çocuklarımızın yanında olmak bize gurur verecektir.

Haklı davamızda bizi yanlız bırakmayan eşimiz çocugumuz un her zaman yanında olmaya devam edecegiz.

Eyt mağdurlarının çocuklarının gelecegi bizim gibi olmasın diye elimizden ne geliyorsa yapacagız ve çocuklarımıza gereken destegi verecegiz.

EYT SYD DERNEĞİ üniversiteli EYT li çocuklarımızın her zaman yanında olacaktır"

ulusal.com.tr

Etiketler; #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
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