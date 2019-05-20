Verdikleri mücadele ile son zamanlarda kendilerinden sıkça söz ettiren emeklilikte yaşa takılanlar, federasyon kurma kararı aldı. Artık tüm mağduriyetlere karşı mücadele edeceklerine beyan eden EYT’liler, haklılıklarını gösterecek akademik bir çalışma da yaptıracak

Aydınlık'ta yer alan habere göre, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYTSYDD), yaptırım güçlerini arttıracağı fikri doğrultusunda federasyon olma kararı aldı. Dernek ayrıca tüzük değişikliğine giderek mücadele tanımını genişletecek. Bu doğrultuda “aylık bağlama oranları”, “staj”, “kıdem tazminatı” gibi kanunlarca yaratılmış veya yaratılacak tüm mağduriyetlere karşı mücadele edecek. Bu kararlar, 55 il temsilcisinin katılımıyla 28 Nisan’da Bolu’da yapılan ve iki gün süren “Yol haritası belirleme” kampında alındı.



Toplantı sonrasında yayımlanan sonuç bildirgesinde, “Erken emeklilik istiyorlar”, “Bütçeye yük olacaklar” algısı yaratılmak istendiğine dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:



‘PRİMLERİMİZİN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ’



“Yıllarca ekonomiye en uzun süreli katkıyı sunanlar bizleriz. Yıllarca ödediğimiz ve yaşından dolayı iş bulup çalışması ile şanslı olan arkadaşlarımızın halen ödemekte olduğu, devletimize emanet ettiğimiz primlerimizin karşılığını istemekten başka gayemiz yoktur. Aylık bağlama oranlarının değiştirilmesi ile adaletsiz bağlanan emekli maaşları değil, insanca yaşanabilir emeklilik maaşıyla beklentimiz olan maaşlarımızın ‘Bütçeye yük olacaklar’ söylemlerini kabul etmediğimiz gibi, sorumluları da emeklilikte yaşa takılanlar değildir. Ayrıca ‘Erken emeklilik’ istiyorlar algısı ile amacımızın erken emeklilik olmadığını defalarca dile getirdiğimiz toplantılarımızda, hukukun geriye işlemezlik ilkesinin hukuksuzlukla ihlal edildiği emeklilikte yaşa takılanların talebi bu hukuksuzluğun giderilmesi ve haklarının iade edilmesidir.”



‘AKADEMİK ÇALIŞMA YAPTIRILACAK’



Yapılan toplantıda şu kararlar alındı: “Yaptırım gücümüzü arttıracağı fikrimiz doğrultusunda federasyon olma ve bu yolda ilk adımların atılması”, “Yönetimi diğer illerle paylaşarak, yeni yönetim kadromuzun oluşturulması”, “Dernek tüzük değişikliğine gidilerek, kanunlarca yaratılmış tüm mağduriyetlerle mücadele edilmesi”, “Yönetimin görev ve sorumluluklarını paylaşacak alt komisyonlar kurulması”, “Parti genel başkanları ve meclis görüşmelerine devam edilmesi”, “Sosyal medya, basın ve televizyonlarda gündemde kalınmaya devam edilmesi”, “Emeklilikte yaşa takılanların haklılığını gösterir akademik bir çalışmanın yaptırılması”, “Bütün illerde sosyal sorumluluk projelerimiz ile hak arayan bir topluluğun bireyleri olarak, üzerimize düşen sorumluluklarla farkındalık yaratılması”, “Ne kadar büyük bir aile olduğumuzun göstergesi olarak dernek üyelik kartları yaptırılması ve kart sahiplerinin çeşitli indirim ve ayrıcalıklardan faydalandırılması.”



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