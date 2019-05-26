Hükümetin çözüm çağrılarına kulak tıkadığı Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), bugün saat 12.00’de Yenikapı’da buluşacak. Eyleme, iki milyon EYT’linin katılması bekleniyor.

EYT’liler bugün 2 milyon hedefle Yenikapı’da buluşuyor. Aydınlık’a konuşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, 2 milyonun üzerinde kişinin katılımıyla miting yapacaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı, belediye başkanlarına da miting için davetiye gönderdiklerini söyleyen Özüpak, hükümetin seslerini duymak zorunda olduğunu bildirdi.



Hükümetin bir türlü gündemine almadığı EYT’liler bugün ikinci büyük bir mitinge imza atacak. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde İstanbul Maltepe Meydanı’nda bir miting yapan EYT’liler, seçim öncesi hükümeti, "Eğer bizi görmezseniz biz de sandıkta sizi görmeyiz" sözleriyle uyarmıştı. EYT’lilerin bu çağrılarına kulak tıkayan hükümet ise yaşanan sorunların giderilmesi için hiçbir adım atmadı. Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul seçimlerini iptal etmesinden kısa bir süre sonra da yeni miting kararı alan EYT’liler bu kez hükümete Yenikapı Miting Meydanı’ndan seslenecek.



‘SESİMİZİ DUYMAK ZORUNDASINIZ’

EYT’liler bugün saat 12.00’da Yenikapı’da buluşacak. Miting öncesi Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak ile görüştük. Her seçim öncesi siyasetçilerin alanlarda vaatler verdiğini hatırlatan Özüpak, "Her seçim döneminde vaatler verilerek alanlarda dillendirilen topluluğuz. Ancak bir adım atılmıyor. 31 Mart seçimleri öncesi de Maltepe’de bir miting yaptık, Sarı kartımızı gösterdik. Bizlerin sorunlarını duymalarını istedik. Ne yazık ki kimse sorunlarımıza çözüm aramadı" dedi. Bugün yapılacak mitingde yine taleplerini dile getireceklerini ifade eden Özüpak miting için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da davetiye gönderdiklerini söyledi. Özüpak şöyle konuştu: "Bizler taleplerimiz için bu mitingi düzenleyeceğiz. Tüm Türkiye’den katılımlar olacak. ‘Bizler varız ve buradayız’ demek için orada olacağız. Bir ilki yaptık. Tüm siyasi partilere, cumhurbaşkanına, belediye başkanlarına davetiye gönderdik. Katılımlarını bekliyoruz. Seslerimizi duymalarını, bu mağduriyeti yaşayan insanları bir kere olsun dinlemelerini istiyoruz. Davasına sahip çıkan arkadaşlarımızın hepsi Yenikapı Meydanı’nda olacak. 2 milyonun üzerinde de bir katılımla bu mitingi yapacağız."





Seda Akyüz/ Aydınlık