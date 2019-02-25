Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, yerel seçimlere kadar sorunlarına çözümde Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) öneminin büyük olduğu vurgulandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden emeklilikte yaşa takılarak oluşan mağduriyetin giderilmesinin talep edilmesi kararı alındığı açıklandı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) alınan yeni kararı açıkladı.



Derneğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada hafta boyunca sürecek etkinliğe EYT'lilerin katılması istendi.



31 Mart yerel seçimlere kadar emeklilikte yaşa takılanların probleminin çözümünde Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) öneminin büyük olduğunun altı çizildi.



Dernek tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden emeklilikte yaşa takılarak oluşan mağduriyetin giderilmesini talep edilmesinin önemine vurgu yapıldı.



Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Hafta boyunca sürecek bu etkinliğe katılalım lütfen." denildi.



ulusal.com.tr