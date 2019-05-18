31 Mart’taki yerel seçimler öncesinde İstanbul Maltepe’de büyük bir miting yapan ve hükümeti 'Eğer bizi görmezseniz biz de sandıkta sizi görmeyiz' sözleriyle uyaran EYT’liler, şimdi ikinci bir miting için kolları sıvadı. Emeklilikte EYT'liler, 26 Mayıs’ta İstanbul Yenikapı'dan hükümete seslenecek

Uzun zamandır taleplerini dile getiren EYT’liler, sorunlarının halledilmesi için hükümetin bir adım atmasını bekliyor. 31 Mart’taki yerel seçimler öncesinde İstanbul Maltepe’de büyük bir miting yapan ve hükümeti "Eğer bizi görmezseniz biz de sandıkta sizi görmeyiz" sözleriyle uyaran EYT’liler, şimdi ikinci bir miting için kolları sıvadı. Taleplerinin görmezden gelinmesini tepki gösteren EYT’liler İstanbul seçimleri öncesinde yine bir miting yapacak.



2 MİLYON HEDEFLE



Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği öncülüğünde 26 Mayıs’ta Maltepe’de yapılmak istenen miting için İstanbul Valiliği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne başvuru yapıldı. Miting talebine İstanbul Valiliği izin verdi. Dilekçede Maltepe Meydanı istenildi ancak Valilik Yenikapı’yı adres gösterdi. 31 Mart seçimleri öncesi Maltepe Meydanı’nda 1 milyon hedefine ulaşan EYT’liler, bu kez 2 milyon hedefle Yenikapı’ya hazırlanıyor.



"BİZİ GÖRMEZDEN GELMEKTEN VAZGEÇSİNLER"



Aydınlık’a konuşan dernek başkanı Gönül Boran Özüpak, "Bizi görmezden gelmekten vazgeçsinler. Biz varız, buradayız. Taleplerimizi yeniden hükümet yetkililerimize hatırlatmak için 26 Mayıs’ta Yenikapı’da olacağız. 31 Mart seçimleri öncesi sarı kartımızı göstermiştik ve yanımızda olanlarla yola devam edeceğiz demiştik. Bunu gerçekleştirdik. Şimdi yeniden İstanbul seçimleri öncesinde yapacağımız mitingde de bunu söyleyeceğiz. Biz bizi görenlerle, konuşmak isteyenlerle yol alacağız" dedi.



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