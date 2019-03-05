Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler mağduriyetlerinin giderilmesi için harekete geçti. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (EYT SYDD) çağrısıyla Twitter çalışması yapıldı. Çalışma kapsamında EYT SYDD Başkanı Gönül Boran'ın sabitlenen twitine mesaj atıldı. Binlerce mesajın atıldığı çalışma kapsamında AKP'li isimler de etiketlenerek sorunlara çözüm istendi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (EYT SYDD) çağrısıyla Twitter'da büyük etkinlik düzenlendi.



Etkinlik kapsamında EYT SYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak'ın sabitlenen twiti, mesaj yağmuruna tutuldu.



Çalışmada AKP'li isimler de etiketlenerek sorunlara çözüm istendi.



'EYT'LİLERİN SORUNU ÇÖZÜLECEK' İDDİASI



Öte yandan EYT'lilerin mağduriyetinin giderileceği, sorunlarının çözüleceği iddia edildi.