Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD), sosyal medya devi Twitter'da harekete geçti.
EYT'liler 10 Şubat 2019 Pazar günü Ankara'da yapacakları büyük miting öncesi sosyal medyadan toplantıya tüm yerli ve yabancı basının haberi olması için etiket etkinliği yaptı.
Büyük EYT Ankara Buluşması'nın Türkçe ve İngilizce davetiyesi, yerli ve yabancı basın kuruluşlarının sosyal medya hesaplarına gönderildi. İşte EYT'lilerin büyük buluşma davetiyesi...
Basın kuruluşlarına gönderilen twitlerde '#EYTyiAnkaradaTümDünyaİzliyor' etikerinin kullanıldığı aktarıldı.
10 Şubat 2019 Pazar günü Ankara'da yapılacak büyük EYT buluşması öncesinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Kotan, Ulusal Kanal'da açıklamalarda bulunmuştu.
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD), 10 Şubat 2019 Pazar günü Ankara'da yapacakları büyük miting öncesi sosyal medyadan harekete geçtiler. EYT'liler tarafından birçok basın kuruluşu etiketlenerek Türkçe ve İngilizce miting daveti twit atıldı. EYT'liler tarafından etiketin '#EYTyiAnkaradaTümDünyaİzliyor' olduğu belirtildi. İşte EYT'lilerin büyük Ankara buluşması davetiyesinin görüntüsü
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD), sosyal medya devi Twitter'da harekete geçti.