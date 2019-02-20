Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler, Twitter'da etiket çalışması gerçekleştirdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (EYT SYDD) çağrısıyla, çalışma saat 21.00'de gerçekleşti. Etkinlik kapsamında EYT SYDD Başkanı Gönül Boran'ın sabitlenen twitine yanıt yazıldı. Boran'ın sabitlenen twitinde "Bir iktidarın başarısı, ancak milletin sesine kulak verip, mağduriyetlerinin giderildiği müddetçe devam eder." ifadeleri yer aldı. Boran'ın bu paylaşımına binlerce yanıt, retweet ve beğeni geldi. Bu arada çalışma kapsamında kullanılan etiketin '#EytİşiGönülİşi' olduğu aktarıldı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler, sosyal medyada seslerini daha fazla kişiye duyuruyor.



EYT'liler aralıksız sosyal medya üzerinden çalışmalar yaparak mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor.



En son etkinlik, dün akşam 21.00'de yapıldı.



Etkinlik kapsamında Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (EYT SYDD) Gönül Boran'ın sabitlenen twitine yanıt yazıldı.



Boran'ın sabitlenen paylaşımında "Bir iktidarın başarısı, ancak milletin sesine kulak verip, mağduriyetlerinin giderildiği müddetçe devam eder." ifadeleri yer aldı.



Bu paylaşıma binlerce yanıt, paylaşım ve beğeni geldi.



Öte yandan çalışma kapsamında kullanılan etiketin '#EytİşiGönülİşi' olduğu aktarıldı.



EYT'liler problemlerinin çözülmesi için çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.



ulusal.com.tr