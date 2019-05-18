Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, İstanbul Valiliği onayında olan Yenikapı mitingi için hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. EYT SYDD Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı da AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın EYT ile ilgili "İlgili bakanlığımız çalışmalarını yapıyor" sözlerini değerlendirdi. Avcı, "EYT için çalışma yapılıyor demek doğru değildir. Bu yasa kaldırılıp mağdurların hakları verilecek diye açıklama bekliyoruz. BİLİN Kİ EYT HAKTIR..." ifadelerini kullandı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, İstanbul Valiliği onayında olan Yenikapı mitingi için hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.



Sosyal medyadan açıklama yapan Özüpak, şunları söyledi:



"#emekli̇li̇kteyaşatakılanlar



#senvarsanbi̇zolacağız.



#seçi̇möncesi̇i̇craatistiyoruz.



#yılmıyoruzpesetmi̇yoruz.



Sonuç alana kadar davamızın peşi̇ndeyi̇z.



Vali̇li̇k onayında olan miting hazırlıklarımız tamamlandı.



Tüm Türki̇ye'deki̇ kaderdaşlarımıza sözümüz:



Davana mazaretsi̇z sahi̇p çıkacak,



Yeni̇kapı'da Türki̇ye'ni̇n kanayan yarası olan haklı davamıza katılımlarınızla ses olacaksın.



Sen varsan bi̇r fazlayız ve daha güçlüyüz."



EYT'LİLERDEN BİNALİ YILDIRIM AÇIKLAMASI



EYT SYDD Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı da AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın EYT ile ilgili "İlgili bakanlığımız çalışmalarını yapıyor" sözlerini değerlendirdi.



Avcı, "EYT için çalışma yapılıyor demek doğru değildir. Bu yasa kaldırılıp mağdurların hakları verilecek diye açıklama bekliyoruz. BİLİN Kİ EYT HAKTIR..." ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr







