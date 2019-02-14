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Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'lilerden büyük Ankara buluşmasına dair uyarı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (EYT SYDD) düzenlediği büyük buluşma öncesi Dernek Başkanı Gönül Boran uyarılarda bulundu. Yola çıkan vatandaşlara hayırlı yolculuklar dileyen Boran, yollarda emniyet birimlerine yardımcı olunması gerektiğinin altını çizdi. Boran, "Sakinlikle, sağ sağlim kavuşmak dileğiyle. Bizler sizleri bekliyor olacağiz." ifadelerini kullandı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'lilerden büyük Ankara buluşmasına dair uyarı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) tarafından bugün Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 'Büyük EYT buluşması' düzenleniyor. Buluşmaya Türkiye'nin dört bir yanından EYT'liler geliyor. 

EYT SYDD tarafından bugün sabah 09.30'da Anıtkabir ziyaret edilip 13.00'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplantının yapılacağı belirtildi.

EYT SYDD'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Haklıyız ve EYT kazanacak! Biz birlikte güçlüyüz" denildi.

DERNEK BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Dernek Başkanı Gönül Boran da büyük buluşmaya gelmek için yola çıkan EYT'lilere uyarılarda bulundu. 

Yola çıkan vatandaşlara hayırlı yolculuklar dileyen Boran, yollarda emniyet birimlerine yardımcı olunması gerektiğini belirtti. 

Boran tarafından "Sakinlikle, sağ sağlim kavuşmak dileğiyle. Bizler sizleri bekliyor olacağiz." açıklaması yapıldı.

Ayrıca, toplantıya Türk bayrağı ve dernek pankartı dışında kesinlikle hiçbir siyasi parti bayrağı, afiş, pankart, yelek, sendika gibi malzemelere izin verilmeyeceği bildirildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #10 şubat ankara büyük eyt buluşması #büyük eyt buluşması #ankara #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
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