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Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'lilerden çarpıcı açıklamalar! 10 Şubat 2019 Pazar Ankara mitingi yapılacak

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Kotan, Ulusal Kanal'da açıklamalarda bulundu. 10 Şubat 2019 tarihinde Ankara'da gerçekleştirecekleri mitingi anlatan Kotan, "Bizler 1999 öncesi işe giriş tarihi itibarıyla çalışma hayatına başladığımız dönemde 25 yıl 5000 prim iş akdiyle işe başlamıştık. O tarihte böyle bir anlaşma devletimizle yapmıştık fakat geldiğimiz noktada bugün böyle bir şeyin olmadığı söylenildi ve hayallerimiz boşa çıktı. Dolayısıyla bir hak kaybına uğradık" diye konuştu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) uzun zamandır mücadele yürütüyor. Bu mücadele hangi noktaya geldi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) dönem dönem reddedildi ve yeniden Meclis'e gelmesi söz konusu olabilir mi?

Ulusal Kanal'da Umut Tezerer'in sunduğu Gün Ortası programına Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Kotan katıldı.

Kotan şu açıklamaları yaptı:

"Türkiye'deki tüm illerin katılımıyla Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurmak için Ankara'da bir toplantı gerçekleştireceğiz. Yıllardır uğradığımız bu haksızlığın neler olduğunu her gittiğimiz toplantılar dile getirdik. Bugün de son olarak en büyük toplantıyı başkentimiz Ankara'da düzenlemek istemekteyiz. Tüm iller burada katılacaktır. Gerçek gücümüzü burada göstereceğimize inanıyoruz. Bizler 1999 öncesi işe giriş tarihi itibarıyla çalışma hayatına başladığımız dönemde 25 yıl 5000 prim iş akdiyle işe başlamıştık. O tarihte böyle bir anlaşma devletimizle yapmıştık fakat geldiğimiz noktada bugün böyle bir şeyin olmadığı söylenildi ve hayallerimiz boşa çıktı. Dolayısıyla bir hak kaybına uğradık. Empati yapmanızı istiyorum. Bizim yerimize kendinizi koyun. Sizlere şu an deseler ki 'şu an milletvekilisiniz. Bundan sonra maaş alamayacaksınız. Maaş almak için 101-5 yıl beklemeniz gerek' deseler, sayın milletvekillerimiz buna ne tepki gösterir? Bizim kızdığımız en önemli nokta, bu. Bunu düşünmek bile istemezler. Çünkü ortada bir hak kaybı var. İnsanlar mağdur edildi. Bununla birlikte sosyal refah seviyesi azaldı. Bizler, çoluk çocuğumuzu geçindirmek için bu yola baş koyduk. Emeklilik primi adı altında kesilen primlerle, şu an benim 8300 primim mevcut. 33 yıldır iş hayatındayım. Ve sürem geçeli yaklaşık 5-6 yıl oldu. Normal 1999 öncesi şartlara istinaden. 2 yıl daha beklemekteyim. Bu hani adalete sığar? Hükümetimize sesleniyorum. Ankara'da biz bunu tüm sosyal paylaşım sitelerinde duyurduk. Tüm illerin katılımıyla yapacağımız toplantıda sayın Cumhurbaşkanımıza bu haksızlığın giderilmesi hususunu ve bunun EYT'nin büyük bir isteği olduğunu, bununla birlikte aylık bağlanma oranındaki adaletsizliğin eski seviyelere getirilmesi konusunda düzeltmeler yapılması konusunda, Genel Sağlık Sigortası (GSS) adı altında kesilen primin kesilmemesini istiyoruz. Ayrıca, staj başlangıcı ve çıraklık sigortasının emeklilik süresine sayılması konusunda görüşlerimiz devam etmektedir. Bugün hükümetimiz ve muhalefet, bize bu konuda sürekli farklı açıklamalar yapmaktadır. Muhalefet, sürekli bize desteğini verirken hükümetimiz bizi görmezden gelmektedir. Bizim 1999 öncesinde SGK uzmanlarından aldığımız bilgilere istinaden 12 milyon civarında 99 öncesinde çalışan sigortalı arkadaşlarımız mevcutmuş. Bunun 6.5 milyonu şu ana kadar emekli olmuş. Geriye kalan 5.5 milyon kişi de 2024 yılına kadar bunu kademeli olarak tamamlayacaktır. Burada kalan sayı toplam sigortalılık süresini, primi,yaşını tamamlayan kişi sayısı ortalam 350 bin civarında olduğu söylenmektedir. Diğer kalan kısım zaten emekliliği hak etmediği için 2024'e kadar kademeli olarak çalışmaya devam edecektir ve günü geldikçe emekli olacaktır. Söylendiği gibi böyle büyük bir rakam söz konusu değildir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
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Eyt - 4 saat önce
Ben bizi yönetenlere hakkımı helal etmiyorum
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