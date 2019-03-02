Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), İstanbul Maltepe’de miting kararı aldı. Aydınlık'a konuşan EYT Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak toplantı salonlarına sığmadıklarını ve milyonlarla birlikte mart ayında taleplerini bir de Maltepe’den haykıracaklarını belirtti

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) seslerini duyurmak ve taleplerini dile getirmek için yeni eylem kararı aldı. 10 Şubat’ta Ankara’da büyük bir buluşmaya imza atan EYT'liler, Nazım Hikmet Kültür Merkezi ve çevresini hınca hınç doldurmuştu. Bu buluşmanın ardından hükümetin herhangi bir adım atmamasına ve "Gündemimizde yok" açıklamasına tepki gösteren Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği (EYT SYD) Yönetim Kurulu, mart ayında İstanbul Maltepe'de büyük bir miting yapma kararı alındı.



"BİZ VARIZ DEMEK İÇİN MALTEPE'DE OLACAĞIZ"



Miting kararının ardından EYT SYD Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak, Aydınlık’a konuştu.



İstanbul Maltepe Meydanı’nda yapmak istedikleri miting için çarşamba günü resmi taleplerini İstanbul Valiliği’ne ve İstanbul Emniyeti’ne bildireceklerini söyleyen Özüpak, şunları ifade etti:



"Yaptığımız yönetim kurulu toplantısında Maltepe’de miting kararı aldık. Çarşamba günü izinler için resmi taleplerimizi emniyet ve valiliğe sunacağız. Aklımızda iki tarih var ancak henüz net değil. Malum seçim de yaklaştığı için yetkililerin de uygun gördüğü bir tarihi belirleyeceğiz. Ankara’da yaptığımız büyük buluşmada şunu gördük; toplantı salonlarına sığmıyoruz. İşte bu yüzden taleplerimizi en gür sesle haykırmak için miting alanlarına iniyoruz. Biz varız ve buradayız demek için Maltepe’de olacağız. Taleplerimizin seçimlerden önce görüşülmesini ve halledilmesini istiyoruz. Tüm bunlar yapılana kadar eylemlerimiz olacak. Sonuç alana kadar mücadelemize devam edeceğiz."



ulusal.com.tr