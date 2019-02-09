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Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'lilerden önemli duyuru

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) tarafından yarınki büyük Ankara buluşması öncesi önemli bir duyuru yapıldı. Duyuruda toplantıya Türk bayrağı ve dernek pankartı dışında başka siyasi partiyle ilgili hiçbir şeye izin verilmeyeceği belirtildi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'lilerden önemli duyuru

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD), yarın saat 13.00'de Ankara Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Büyük EYT'liler buluşmasını gerçekleştirecek.

Toplantı öncesi EYT SYDD, tarafından önemli bir duyuru yapıldı.

Duyuruda, büyük toplantıya Türk bayrağı ve dernek pankartı dışında hiçbir siyasi parti bayrağı, afiş, pankart, yelek, sendika yelekleri gibi şeylere kesinlikle izin verilmeyeceği belirtildi.

EYT'liler önceki gün sosyal medyada, toplantı davetiyelerini basın kuruluşlarına göndermek için etiket etkinliği gerçekleştirmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
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