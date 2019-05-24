Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, 26 Mayıs Pazar günü İstanbul Yenikapı'da yapılacak miting öncesi önemli çağrıda bulundu. Özüpak, "Pazar günü 12.00 da Türkiye nin en büyük Stk sı EYT SYD DERNEĞİ nin mitingine gelirken eşini, çocugunu, esnaf komşunu, komşun Hasan amcayı, Ayşe teyzeyi de yanına al gel. Her evde bir EYT li ve hak mağduru var. Hakkımız için omuz omuza hep beraber HAYKIRACAĞIZ hakkımızı istiyoruz demek için senin destegine sahiplenmene ihtiyacımız var." dedi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, EYT'lilere çağrıda bulundu.



Alper Özüpak, şunları aktardı:



"Emeklilikte yaşa takılan hak mağdurları kaderdaşlarım.



Pazar günü 12.00 da Türkiye nin en büyük Stk sı EYT SYD DERNEĞİ nin mitingine gelirken eşini, çocugunu, esnaf komşunu, komşun Hasan amcayı, Ayşe teyzeyi de yanına al gel.



Her evde bir EYT li ve hak mağduru var.



Hakkımız için omuz omuza hep beraber HAYKIRACAĞIZ hakkımızı istiyoruz demek için senin destegine sahiplenmene ihtiyacımız var.



Biz EYT ailesi olarak haklarımız için sonuna sonuç alana kadar mücadeleye devam ediyoruz.



Sen de destek ol, sesimiz ol.



BİZİMKİSİ BİR HAK MÜCADELESİ"



ulusal.com.tr



