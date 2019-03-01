Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, sorunlarının çözülmesi açısından her gün yeni eylemlere imza atıyor. Sosyal medya üzerinden iyi bir şekilde birlik içinde olan EYT'lilerin durumuyla ilgili siyasi partiler ve yetkili kişilerden açıklamalar geliyor. En son Çalışma Bakanı, EYT'nin gündemlerinde olmadığını söylemişti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da "EYT'lilerin derdiyle bizim dışımızda ilgilenen var mı? 706 bin kişi işinden oldu son 1 yılda, resmi rakam. 706 bin aileye gelirin girmemesi demektir bu" ifadelerini kullandı

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, kurulan EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile sosyal medya grupları aracılığıyla birbirleriyle haberleşip mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda çaba sarf ediyor.



EYT'liler, büyük Ankara buluşmasının ardından İstanbul'da 1 milyon kişinin katılmasının planlandığı büyük bir miting düzenlemeyi planlıyor.



EYT'lilerle ilgili hükümetten de açıklama gelmişti. En son yapılan açıklamada, "EYT gündemimizde yok" denilmişti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da EYT'lilerle ilgili açıklama yaptı.



Kılıçdaroğlu şunları söyledi:



"EYT'lilerin derdiyle bizim dışımızda ilgilenen var mı? 706 bin kişi işinden oldu son 1 yılda, resmi rakam. 706 bin aileye gelirin girmemesi demektir bu.



Bu evlerde çocuklar var, gençler var. Ne olacak bunların hali? 706 bin haneye ateş düştü. ‘Ben işsizliği çözeceğim’ diyerek bu iş çözülmez. Üniversite mezunları iş bulamıyor, işsizler."