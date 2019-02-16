Son dakika haberleri... Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) 10 Şubat 2019 Pazar günü yapılacak büyük buluşmasına artık saatler kaldı. Ankara’da, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek buluşma öncesi Anıtkabir ziyaret edilecek

Son dakika haberleri... Büyük Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT buluşmasına saatler kaldı.



Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların düzenleyecekleri buluşma, 10 Şubat Pazar günü Ankara’da, saat 13'te Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapılacak.



Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Danışmanı Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu, EYT sorununun sebeplerini anlattı.



Ulusal Kanal’da Ali Yağız Baltacı’nın sunduğu Ulusal Özel programında konuşan Yazıcıoğlu, EYT mağdurlarının kazanılmış hakka sahip olduklarını söyledi.



Yazıcıoğlu, 10 Şubat’taki büyük buluşmanın önemine değindi.



Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Danışmanı Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu ayrıca, emekli olunca sorunların bitmediğini, sistemin yenilenmesi gerektiğini vurguladı.



ulusal.com.tr