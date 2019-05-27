banner1005
PKK'ya ait silah ve erzak deposu imha edildi
PKK'ya ait silah ve erzak deposu imha edildi
Sancaktepe'de 3 katlı bina boşaltıldı
Sancaktepe'de 3 katlı bina boşaltıldı
İran'dan Körfez'e 'saldırmazlık' teklifi
İran'dan Körfez'e 'saldırmazlık' teklifi
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj

Binlerce EYT’li dün İstanbul’da buluştu. Siyasi partiler ve sendikaların da destek verdiği mitingte ‘Hakkımızı alana kadar mücadele edeceğiz’ mesajı verildi

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj

EMEKLİLİKTE yaşa takılan (EYT) yurttaşlar, haklarını vermeyen Hükümet’e seslerini duyurmak için İstanbul Yenikapı’da düzenlenen mitingde buluştu. Elli beş ilden binlerce EYT’linin katıldığı mitingde konuşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak, haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

TORUNLARA HARÇLIK VEREMİYOR

Siyasi partilerin yanı sıra DİSK, Birleşik Metal-İş, Petrol-İş, Deriteks ve Emekli-Sen’in de destek verdiği EYT’liler, "Çalıştık, ürettik, ömrümüzü tükettik", "Sadaka değil hakkımızı istiyoruz", "Direne direne kazanacağız" sloganlarıyla Hükümete seslendi.

Getirilmek istenen Kıdem tazminatı fonunun da tartışıldığı mitingde EYT’li vatandaşlar yaşadıkları mağduriyetleri anlattı. İş bulup çalışamadığını söyleyen Cengiz Öyken, "Torunlarıma harçlık veremiyorum. Cumhurbaşkanına, liderlere, milletvekillerine sesle niyorum. Bu mesele artık EYT’lerden ziyade doyuramadığımız, evlendiremediğimiz, okutamadığımız çocukların meselesi haline geldi" dedi.

CUMHURBAŞKANI’NA MESAJ

Aydınlık'tan Ercan Küçük'ün haberine göre, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, kıdem tazminatı fonu tartışmalarını da değinerek, "Amaç fonda para biriktirip bunu kullanmaktır" diye konuştu. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptığı konuşmada, "Bu mağduriyet kaldırılmalıdır. Hep birlikte kazanacağız" ifadesini kullandı. CHP Milletvekili Kani Beko da, EYT yasasının meclisten mutlaka çıkacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Beko "EYT’lerin seçimlerde verdiği uyarıyı dikkate alın. Cumhurbaşkanını danışmanları yanlış yönlendiriyor" dedi. Yenikapı Mitingine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları da davet edildi.

‘EMEKLİLİK HAKKIMIZ’

Mitingin kapanış konuşmasını EYT-SYDD Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak yaptı.

Sonuç alana kadar mücadelelerine devam edeceklerini vurgulayan Özüpak şunları söyledi:

"Haklıyız, haklarımızı kimseye yedirmeyeceğiz. Emeklilik hakkımızdır. Erken emeklilik söylemiyle haklı mücadelemizi yaftalamaya çalışıyorlar. Bu söylemleri kınıyoruz." Özüpak konuşmasında son günlerde sıkça konuşulan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve kıdem tazminatı fonu kurulmak istenmesine de tepki gösterdi.

‘OYLAR BİZİ ANLAYANA’

Özüpak sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Yerel seçimlerde sandıkta tercihimizi bizi anlayan, dinleyen ve yanımızda olacaklardan yana kullanacağız. Sandığa gittiğinizde yaşadığımız süreci de hatırlamanızı, elinizi vicdanınıza koymanızı istiyoruz. Özel emeklilik şirketlerine mahkum etmeniz kabul etmiyoruz. Kıdem tazminatımızın elimizden alınmasını kabul etmiyoruz. Sonuç alana kadar haykırmaya devam edeceğiz"

ulusal.com.tr

Etiketler; #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #Yenikapı #miting
İlişkili Haberler
Son dakika haberleri... Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler bugün Yenikapı'da buluştu (26 Mayıs 2019)
Son dakika haberleri... Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler bugün Yenikapı'da buluştu (26 Mayıs 2019)
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, kazanılmış olan hakkı korumak ve sahibine teslim etmenin, hukuk devletinin gereği olduğunu söyledi.
Saadet Partisi'nin EYT kararı belli oldu
Saadet Partisi'nin EYT kararı belli oldu
Saadet Partisi'nin iftarına katılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, "SAADET PARTİSİ Genel Başkanı Temel KARAMOLLAOĞLU ve İBB Belediye Başkanı Adayı Necdet GÖKÇINAR bey haklı mücadelemizde yanımızda olacaktır." ifadelerini kullandı
Ekrem İmamoğlu'ndan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kararı
Ekrem İmamoğlu'ndan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kararı
Ekrem İmamoğlu, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yaptığı açıklamada, "Bu haklı mücadelenizde yanınızdayım. Belki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu sorunun çözümünün merkezinde değil ama ben mutlaka sizin sorularınızla ilgileneceğim. EYT'lilerin güncel sorunlarıyla ilgili büyükşehir belediyesinde mutlaka kocaman masa kuracağız. Orada sorunlarınızı paylaşmaya devam edeceğim." dedi
Ekrem İmamoğlu'ndan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) açıklaması
Ekrem İmamoğlu'ndan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) açıklaması
Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu ile Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışa Derneği (EYT SYDD) yöneticileri görüştü. Edinilen bilgilere göre, İmamoğlu, kendisini ziyaret eden EYT SYDD yöneticilerine başarılar dileyip yürekten EYT'lilerin yanında olduğunu ifade etti. Ayrıca, EYT'lilerin İmamoğlu'nu yarın Yenikapı'da yapılacak büyük mitinge de davet etti
Binali Yıldırım'dan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kararı
Binali Yıldırım'dan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kararı
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), AK Partili Binali Yıldırım ile görüştü. Görüşmede EYT ve ABO sorunları dile getirildi. Yenikapı EYT mitingine davet edilen Yıldırım'ın yoğunluğundan dolayı katılamayacağı öğrenildi. Binali Yıldırım'ın EYT'lilerin randevu taleplerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileteceğinin sözünü de verdiği vurgulandı
EYT'liler Binali Yıldırım ile görüştü! İşte ilk açıklama
EYT'liler Binali Yıldırım ile görüştü! İşte ilk açıklama
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD), İstanbul Yenikapı'da yarın gerçekleştirilecek büyük miting öncesi sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. EYT SYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak ve dernek yöneticileri, AK Partili Binali Yıldırım ile buluştu. Görüşmeyle ilgili EYT SYDD'den yapılan açıklamada, "Başkanımız Gönül Boran Özüpak ve beraberindeki heyet , Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım  ile görüşmüş,  Mağduriyetimizi kendisine ilk ve yetkili ağızdan anlatmışlardır. Kendilerine teşekkür ederiz." denildi
"EYT'lilerin emekliliğini derhal çözecek çok önemli bir sürpriz gelişme"
"EYT'lilerin emekliliğini derhal çözecek çok önemli bir sürpriz gelişme"
Bugün "EYT'lilerin emekliliğini derhâl çözecek çok önemli bir sürpriz gelişme" başlıklı bir yazı kaleme alan Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, yazısında "22 Mayıs 2019 tarihinde TBMM Sağlık, Aile ve Çalışma Sosyal İlişkiler Komisyonuna kadar gelen emeklilikte yaş engeline maruz kalanlar ile ilgili gelen sürpriz kanun teklifi EYT’lileri yeniden heyecanlandırdı. Keza bu teklif muhalefet partilerinden değil bizzat Cumhur İttifakı'nda yer alan bir parti liderinin bizzat kendi imzası ile verildi." ifadelerini kullandı
Son dakika EYT gelişmesi! Canlı yayında açıkladı! "Ankara'dan sızan kulis bilgisi"
Son dakika EYT gelişmesi! Canlı yayında açıkladı! "Ankara'dan sızan kulis bilgisi"
TGRT televizyonunun ana haberinde sunucu tarafından emeklilikte yaşa takılanların (EYT) mağduriyetiyle ilgili "Ankara'dan kulağımıza gelen bir kulis haberi de var" ifadeleri kullanıldı. Sunucu, "Ben size Ankara'dan sızan bir kulis bilgisini aktarmak istiyorum ama tekrar edeyim bu bir hazırlık çalışması kulisi. Yüzde yüz teyitli bilgi olarak düşünmeyin zaten Gönül Boran hanımla da ben bugün telefonla konuştum. O da 'Bu hep seslendirildi, yeni bir şey değil' dedi ama ben size aktarmakla mükellefim" ifadelerini kullandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.