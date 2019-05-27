Binlerce EYT’li dün İstanbul’da buluştu. Siyasi partiler ve sendikaların da destek verdiği mitingte ‘Hakkımızı alana kadar mücadele edeceğiz’ mesajı verildi

EMEKLİLİKTE yaşa takılan (EYT) yurttaşlar, haklarını vermeyen Hükümet’e seslerini duyurmak için İstanbul Yenikapı’da düzenlenen mitingde buluştu. Elli beş ilden binlerce EYT’linin katıldığı mitingde konuşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak, haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti.



TORUNLARA HARÇLIK VEREMİYOR



Siyasi partilerin yanı sıra DİSK, Birleşik Metal-İş, Petrol-İş, Deriteks ve Emekli-Sen’in de destek verdiği EYT’liler, "Çalıştık, ürettik, ömrümüzü tükettik", "Sadaka değil hakkımızı istiyoruz", "Direne direne kazanacağız" sloganlarıyla Hükümete seslendi.



Getirilmek istenen Kıdem tazminatı fonunun da tartışıldığı mitingde EYT’li vatandaşlar yaşadıkları mağduriyetleri anlattı. İş bulup çalışamadığını söyleyen Cengiz Öyken, "Torunlarıma harçlık veremiyorum. Cumhurbaşkanına, liderlere, milletvekillerine sesle niyorum. Bu mesele artık EYT’lerden ziyade doyuramadığımız, evlendiremediğimiz, okutamadığımız çocukların meselesi haline geldi" dedi.



CUMHURBAŞKANI’NA MESAJ



Aydınlık'tan Ercan Küçük'ün haberine göre, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, kıdem tazminatı fonu tartışmalarını da değinerek, "Amaç fonda para biriktirip bunu kullanmaktır" diye konuştu. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptığı konuşmada, "Bu mağduriyet kaldırılmalıdır. Hep birlikte kazanacağız" ifadesini kullandı. CHP Milletvekili Kani Beko da, EYT yasasının meclisten mutlaka çıkacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Beko "EYT’lerin seçimlerde verdiği uyarıyı dikkate alın. Cumhurbaşkanını danışmanları yanlış yönlendiriyor" dedi. Yenikapı Mitingine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları da davet edildi.



‘EMEKLİLİK HAKKIMIZ’



Mitingin kapanış konuşmasını EYT-SYDD Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak yaptı.



Sonuç alana kadar mücadelelerine devam edeceklerini vurgulayan Özüpak şunları söyledi:



"Haklıyız, haklarımızı kimseye yedirmeyeceğiz. Emeklilik hakkımızdır. Erken emeklilik söylemiyle haklı mücadelemizi yaftalamaya çalışıyorlar. Bu söylemleri kınıyoruz." Özüpak konuşmasında son günlerde sıkça konuşulan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve kıdem tazminatı fonu kurulmak istenmesine de tepki gösterdi.



‘OYLAR BİZİ ANLAYANA’



Özüpak sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yerel seçimlerde sandıkta tercihimizi bizi anlayan, dinleyen ve yanımızda olacaklardan yana kullanacağız. Sandığa gittiğinizde yaşadığımız süreci de hatırlamanızı, elinizi vicdanınıza koymanızı istiyoruz. Özel emeklilik şirketlerine mahkum etmeniz kabul etmiyoruz. Kıdem tazminatımızın elimizden alınmasını kabul etmiyoruz. Sonuç alana kadar haykırmaya devam edeceğiz"



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