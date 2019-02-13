Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, büyük Ankara buluşmasını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan EYT SYDD Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Yaptığımız her toplantıda birleşip adeta çığ gibi büyüdük ve nihayet başkentimize kavuştuk. Bu soğuk kış gününde Ankara'yı içimizdeki ateşle ısıtmak, sorunumuzu ilgililere anlatmak, onların en yakınında ve yanıbaşlarında bulunarak toplandık. Ata'nın evlatları ülkenin kalbinde, mağduriyetlerini haykırırken ilgisiz kalınmayacağını biliyoruz. Hakkımız olanın iade edilmesini istemek, boş bir iş değildir." dedi. Özüpak, ayrıca, yerel seçim mesajı vererek "Sandıkta tercihimizi, bizi dinleyen bizi anlayan ve yanımızda duranlardan yana kullanmamız olacaktır. Şimdiye kadar bizimle beraber mücadele eden, sesimizi duyurmamıza yardımcı olan, bizimle aynı hissiyatla hareket ederek sorunumuza çözüm arayışında bulunarak yanımızda olan tüm siyasi parti ve vekillerimize de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), dün büyük Ankara buluşmasını gerçekleştirdi. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplanan EYT'liler, haklarını istedi.



Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak buluşmada bir konuşma yaptı.



Yerel seçim uyarısında bulunan Boran Özüpak, yanlarında olan herkese teşekkürlerini iletti.



Özüpak şunları söyledi:



"Yaptığımız her toplantıda birleşip adeta çığ gibi büyüdük ve nihayet başkentimize kavuştuk. Bu soğuk kış gününde Ankara'yı içimizdeki ateşle ısıtmak, sorunumuzu ilgililere anlatmak, onların en yakınında ve yanıbaşlarında bulunarak toplandık. Türkiye'nin birçok yerinden seslendik, bu kez buradan onlara en yakın yerden haklılığımızı haykırıp sesimizi duyuracağız. Çünkü, Ata'nın evlatları ülkenin kalbinde mağduriyetlerini haykırırken ilgisiz kalınmayacağını biliyoruz. Hakkımız olanın iade edilmesini istemek, boş bir iş değildir. Ekonomik sıkıntıları göğüsleyenler, sabırsızlık içerisinde haklarının iade edilmesini ümit ederken ve toplumsal sorunlara çözüm bekleyenler var oldukça hiçbir seçim sonucu öngörülebilir değildir. İktidarların başarısı ancak milletin sesine kulak verilip mağduriyetlerinin giderilebildiği müddetçe devam eder. Hanemizin vefası sağlanmadıkça milli şuuru oluşturmak zordur. Şunu bir kez daha yenilemekte fayda görüyorum. Biz emeklilikte yaşa takılanlar olarak izinsiz hiçbir gösteri yapmadık, yapmayacağız. Tahriklere kapılmayacağız. Kamu malını üreten biziz, kırık dökmeye çalışanlara asla müsaade etmedik ve etmeyeceğiz. Sandıkta tercihimizi, bizi dinleyen bizi anlayan ve yanımızda duranlardan yana kullanmamız olacaktır. Şimdiye kadar bizimle beraber mücadele eden, sesimizi duyurmamıza yardımcı olan, bizimle aynı hissiyatla hareket ederek sorunumuza çözüm arayışında bulunarak yanımızda olan tüm siyasi parti ve vekillerimize de teşekkür ediyorum. Bundan sonra da haklı davamıza katkıda bulunacak istisnasız herkese minnettar olacağız."



ulusal.com.tr

