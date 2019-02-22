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Emeklilikte Yaşa Takılanlar için toplanan yüz binlerce imza Beştepe’de (EYT)

Haklarını almak için yüz binlerce imza toplayan Emeklilikte Yaşa Takılan mağdurlar, imzaları Beştepe’ye iletti. 5 büyük kentte kitlesel basın açıklamaları yapan mağdurlar son olarak hükümete Ankara’dan seslenmiş, sorunlarının seçimden önce çözülmesini etmişti.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için toplanan yüz binlerce imza Beştepe’de (EYT)

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için toplanan yüz binlerce imza Beştepe’de.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, sorunlarının çözümü için Türkiye’nin farklı illerinde geniş katılımlı toplantılar düzenlemişti.

İstanbul, İzmir, Bursa, Adana ve Samsun'da kitlesel basın açıklamaları yapan mağdurlar son olarak  hükümete Ankara'dan seslenmişti.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar, düzenledikleri bu büyük buluşmalarda Hükümete sunulmak üzere imza toplamışlardı.

Mağdurlar sayısı yüz binleri bulan topladıkları bu imzaları oluşturdukları bir heyetle Cumhurbaşkanlığı ve AKP’ye iletti.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Ankara Şube Başkanı Ersin Kotan, imzaların teslimi öncesi Ulusal Kanal’a konuştu.

Kotan, haklarının bir an önce verilmesini istedi.


HABER: TANSEV KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #Emeklilikte Yaşa Takılan #beştepe #ankara
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