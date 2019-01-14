Emeklilikte yaşa takılanların gözü salı günü mecliste olacak. Meclisteki görüşme öncesinde ülke çapında eylemler yapılıyor. Yoğun katılımın olduğu İzmir toplantında Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifinin biran evvel yasalaşması ve mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Prim ve gün sayısını doldurduğu halde, 1999 yılında çıkarılan bir yasa gereği yaşa takılan emekliler sorunlarını her platforma dile getiriyor.



Salı günü mecliste Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan kanun teklifi görüşmesi öncesinde EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği seslerini dile getirmek için şehir şehir gezip toplantılar yapıyor.



Emeklilikte Yaşa Takılanların yeni adresi İzmir oldu. Toplantının yapıldığı salon doldu taştı.



Ulusal Kanal'a konuşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak, 4447 sayılı kanunun geriye işletilmesi ile ortaya çıkan mağduriyet giderilene kadar mücadele edeceklerini söyledi.



Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlar taleplerini Ulusal Kanal'a anlattı.



Seslerini duyurmak için şehir şehir gezen Emeklilikte Yaşa Takılanlar 10 Şubat'ta Ankara'da olacak.





HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ - KAMERA: AKIN KARA

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