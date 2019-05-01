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Emeklilikte Yaşa Takılanlar Kocaeli'de buluştu

1 Mayıs'ta sanayi kenti Kocaeli'de işçiler meydanlara sığmadı... Emeğin kalbi Kocaeli'de attı. "Ekmek, Barış ve Özgürlük" sloganı vatan mücadelesi ile birleşti. Kırmızı çizgileri kıdem tazminatı olan işçiler hükümete seslendi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Kıdeme dokunursanız bedeli ağır olur" dedi, genel grev sinyali verdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar da Kocaeli Meydanı'nda emekçilerleydi. 

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Kocaeli'de buluştu

Yüzbinlerce emekçi 1 Mayıs'ı  Emek ve Dayanışma gününü Türk-İş öncülüğünde Kocaeli'de kutladı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kıdem tazminatı bir kez daha kırmızı çizgi ilan etti, hükümete seslendi. 

Emeklilikte Yaşa Takılanlar da Kocaeli Meydanı'nda emekçilerleydi. 

Türk-İş öncülüğündeki kutlamalara Vatan Partisi İstanbul ve Ankara İl Başkanlıkları da destek  verdi.


HABER: DİLEK DOĞAN
KAMERA: ŞENGÜL DERİN- İSMAİL HARPUTLU
ulusal.com.tr

Etiketler; #1 mayıs
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