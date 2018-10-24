Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da son durum... Emeklilikte yaşa takılanlar konusu mecliste görüşülecek. Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın sorunlarını ve mağduruiyetlerini gidermek amacıyla mecliste görüşülmesi için verilen önerge için kabul edildi.

CHP MHP ve İyi Parti'nin de destek verdiği Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu mecliste görüşülecek.



Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısında yaptığı konuşmada Emeklilikte Yaşa Takılanlara kapıyı kapatmış, "toplam maliyeti 750 milyar TL olan bu yükü milletin sırtına yükleyemeyiz" ifadelerini kullanmıştı.



Emeklilikte yaşa takılan mağdur sayısı olarak 6,3 milyon kişi bulunuyor



EYT NEDİR? EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILMAK NE DEMEK?



08 Eylül 1999’da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı. Bu tarihten önce 18 yaşında işe başlayan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek ise 25 yılda ve 43 yaşında emekli olabiliyordu. 1999 yılında çıkarılan yasa ile emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 oldu. 1999'dan önce işe girmiş olanlar için de kademeli geçiş hükümleri kabul edildi.