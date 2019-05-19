Emeklilkte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD), İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e 'hayırlı olsun' ziyaretine gitti. Ziyarette, Hürriyet "Mücadelenizi kutluyorum. Umarım sonuca varır. Milletvekilliği dönemimde katkıda bulunmak için çabaladım. Hakkınızı aldığınız günleri de göreceğiz. Bu konuda desteklemeye gayret edeceğim. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ederim" dedi

Emeklilkte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD), İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e 'hayırlı olsun' ziyaretine gitti.



"KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDERİZ"



Ziyaretle ilgili EYT SYDD tarafından yapılan açıklamada, "Kendisine bizi kabul ettiği için teşekkür ederiz." denildi.



"NAZİK ZİYARETLERİNDEN ÖTÜRÜ TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM"



Hürriyet de sosyal medya hesabından yaptığı teşekkür açıklamasında "EYT Derneği Genel Başkanı Gönül Özüpak, İllerden Sorumlu Başkan Alper Özupak, EYT İl Temsilcileri Erkan Çetinkaya, Recep Doğan, Zekeriya Akbulut, Yavuz Gültekin, Savaş Atay, Mehmet Zinhar, Ayhan Kocatürk, Mehmet Zengin ve Necati Özdemir'e nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.



"BUNDAN SONRA DA DESTEK VERMENİZİ UMUYORUM"



Kocaeli Barış Gazetesi'nin haberine göre, Fatma Kaplan Hürriyet'e başarılarının daim olmasını ifade eden Gönül Boran Özüpak, "Başarılarınız umarım daim olur. Burada emeklilikte yaşa takılanlarla beraber daha da yapacaklarımız var. Birçok mağduriyetler var. Çok zorlu bir mücadele yapıyoruz, sizler de desteklerinizi verdiniz. Bundan sonra da destek vermenizi umuyorum. Bizi burada kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



EYT'LİLERE SÖZ VERDİ



Fatma Kaplan Hürriyet ise, "Mücadelenizi kutluyorum. Umarım sonuca varır. Milletvekilliği dönemimde katkıda bulunmak için çabaladım. Hakkınızı aldığınız günleri de göreceğiz. Bu konuda desteklemeye gayret edeceğim. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ederim" dedi.



ulusal.com.tr



